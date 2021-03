Amazonense estreia como roteirista da Turma da Mônica

| Foto: Lara Rufino

Manaus – Dez anos após o primeiro roteirista amazonense integrar a equipe dos estúdios Maurício de Souza, a participação do Norte nos quadrinhos segue nos passos de Beatriz Mascarenhas. A escritora, atriz e pesquisadora estreou oficialmente na capa da publicação de recontagem da Turma da Mônica.

Com a história principal “Voa Passarinho”, protagonizada por André, o primeiro personagem com autismo da Turma da Mônica, a amazonense compartilhou, em entrevista ao EM TEMPO , que essa conquista é um sonho que se tornou realidade.

“Quando você cresce lendo Turma Da Mônica e quer desde sempre ser escritora, só a palavra ‘sonho’ define esse momento”, emocionou-se a mais nova roteirista dos estúdios Maurício de Souza.

Capa da nova edição de recontagem | Foto: Divulgação

O início do sonho começou há um ano, quando a amazonense decidiu fazer o teste para ingressar na Maurício de Souza Produções (MSP), com o envio de roteiros. A aprovação veio em seguida, junto com o sentimento de realização.

“Não é um processo fácil, a MSP é uma empresa muito séria e responsável. Sabendo disso, fiquei extremamente feliz em integrar o estúdio. Eu me sinto honrada, pois roteirizar ao lado de Maurício De Sousa, junto aos seus personagens, é uma experiência que transcende minha vida artística”, disse Beatriz Mascarenhas.

Talento de família

A atuação de destaque de Beatriz Mascarenhas acompanha o talento do pai, o quadrinista Romahs Mascarenhas. Primeiro amazonense a roteirizar a Turma da Mônica, ele revela que, apesar da relação, o mérito pela conquista é da filha.



A amazonense falou sobre o orgulho de participar da produção da Turma da Mônica | Foto: Lara Rufino

“É um grande feito, e isso é independente de parentesco. A Bia começou a mandar os roteiros, e eles foram muito bem aceitos, muito elogiados pela equipe de avaliação. Gostaram muito dessa ‘pegada’ moderna que ela tem, dando visibilidade para causas sociais. Inclusive, a estreia dela foi com o André, que é um personagem com autismo”, afirmou Romahs, e o orgulho pela filha é evidente.

Beatriz também revelou que recebeu todo o apoio possível do pai durante o processo para integrar a Maurício de Souza Produções. “Ele já era roteirista do estúdio há vários anos. Eu sabia de vários artistas que já tinham tentado e não conseguiram, e meu pai, no primeiro momento, disse que poderia me ajudar com o layout, os desenhos na página, para o envio do roteiro”.

‘Voa Passarinho’

Novamente com uma primeira edição após “resetar” a contagem dos quadrinhos, a Turma da Mônica traz um novo formato que marcou a estreia de Beatriz Mascarenhas. Responsável pelo roteiro da história principal, a amazonense conta que “Voa Passarinho” é especial para ela.

André é o primeiro personagem com autismo da Turma da Mônica | Foto: Divulgação

“Eu adoro esse personagem porque já li muito sobre autismo por várias questões. Para escrever é necessário pesquisar muito e meu irmão também é autista, o que me fez intensificar essas buscas”, ressaltou.

André apareceu nos quadrinhos pela primeira vez em 2003, criado para fortalecer uma campanha da Associação dos Amigos dos Autistas (AMA) sobre inclusão social, e ajudou muitas famílias e crianças a compreenderem um pouco melhor as diferentes manifestações do autismo.

A roteirista aproveitou para transmitir uma mensagem sobre a importância de conhecer histórias de personagens diferentes.

“Pessoas autistas não devem ser estigmatizadas, cada uma é única, e eu quis criar histórias para o André para mostrar o quão relevante é nós, pessoas neurotípicas, compreendermos o autismo com maior empatia. E o André é o máximo. O tipo de amigo que todo mundo gostaria de ter. Ele é autêntico, inteligentíssimo e muito doce”, finalizou.

