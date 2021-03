'Um Maluco no Pedaço' entra para o catálogo do Globoplay

Todos os episódios de Um Maluco no Pedaço já estão disponíveis no Globoplay | Foto: Divulgação

Depois de ter sido retirado do catálogo da Netflix em dezembro do ano passado, Um Maluco no Pedaço não estava mais disponível em nenhum serviço de streaming. Nesta sexta-feira (12), isso mudou e a série protagonizada por Will Smith acaba de estrear no Globoplay.

A trama mostra um jovem nascido na Filadélfia se mudando para uma comunidade rica em Bel-Air, na Califórnia, depois de arranjar problemas em sua cidade natal. O jeito despojado e irreverente de Will, entretanto, se choca com os hábitos de sua família rica, composta pelos tios Philip (James Avery) e Vivian (Daphne Maxwell Reid), os primos Hilary (Karyn Parsons), Carlton (Alfonso Ribiero) e Ashley (Tatyana Ali), e também com o mordomo Geoffrey (Joseph Marcell).

Todos os episódios de Um Maluco no Pedaço já estão disponíveis no Globoplay e a série vai estrear também no Multishow em abril.

*Com informações do Tecmundo

