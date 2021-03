Netflix começa teste para combater contas e senhas compartilhadas

Imagens do aviso têm sido compartilhadas em redes sociais | Foto: Divulgação

Essa semana, usuários estrangeiros da Netflix começaram a receber o seguinte aviso: "se você não mora com o proprietário desta conta, precisa de sua própria conta para continuar assistindo". Para acessar o serviço, agora é necessário verificar a conta com um e-mail ou código de texto, ou criar uma nova conta com um teste gratuito de 30 dias.

Imagens do aviso têm sido compartilhadas em redes sociais. Um porta-voz da Netflix nos EUA afirmou ao site The Streamable que "este teste foi desenvolvido para ajudar a garantir que as pessoas que usam contas da Netflix estão autorizadas a fazê-lo".

Não está claro se os usuários no teste precisam estar no mesmo endereço IP (um número atribuído a dispositivos conectados à internet) para serem considerados da mesma casa.

De acordo com os termos da Netflix, uma conta só pode ser compartilhada com membros de sua família: "O serviço Netflix e qualquer conteúdo visualizado por meio de nosso serviço são para seu uso pessoal e não comercial e não podem ser compartilhados com pessoas de fora de sua casa", acrescentou o porta-voz da Netflix ao site.

Até o momento, os planos do Netflix limitavam o número de usuários simultâneos, mas a plataforma permitia que pessoas em diferentes regiões assistissem à programação simultaneamente, mesmo em endereços distintos. O aviso tem ocorrido em contas que acessam o Netflix por meio de TVs. Por hora não há notícias do aviso em dispositivos móveis.

A prática de "rachar" a senha com familiares e amigos é comum entre assinantes de streaming, mas poucas plataformas atacavam o problema à medida que a prioridade era crescer a base de usuários. Entretanto, com mercado amadurecendo, os esforços para intensificar a cobrança por conteúdo devem aumentar, como recentes medidas de Spotify e Twitter apontam.

