Gosta de comédia? Manaus ganha nova casa de Stand Up Comedy

Manaus - O público amazonense irá ganhar um novo espaço de entretenimento em Manaus com a inauguração do Clube Stand Up Comedy, previsto para abrir neste sábado (13), na avenida Barrassano, próximo ao Shopping Sumaúma, no bairro Cidade Nova, Zona Norte da capital.

Empreendimento de Thiago Ribeiro, o palco da casa de humor irá receber não só talentos regionais, mas também nomes nacionais, algo que é costume do comediante. Com o projeto “Thiago Ribeiro e seus Parças”, ele já trouxe humoristas como Guto Andrade, Rogério Morgado e Evandro Santo para Manaus.

‘’O clube irá trazer shows exclusivos de humor para nossa cidade, pois passamos por um ano atípico daquilo que havíamos planejado. Acredito que 2021 será um ano bem melhor, e nada melhor do que começar o ano rindo, sorrindo para novas coisas, pois rir é o melhor remédio’’, afirmou o humorista paulista, radicado em Manaus há dez anos.

Valorização da comédia

Thiago Ribeiro é paulista, radicado em Manaus há dez anos | Foto: Divulgação

Descobrir novos comediantes e incentivar os humoristas de plantão é um dos objetivos com a inauguração do Clube Stand Up Comedy. Na programação do local, Thiago dedica um dia exclusivo para shows solo e shows de estreia.

“Teremos esse dia exclusivo para novos comediantes, pois acredito ser primordial para a valorização e crescimento da comédia amazonense. Eu, Thiago Ribeiro, não sou amazonense, mas faz uma década que estou aqui, e amo Manaus, até porque comi Jaraqui, então não saio mais daqui’’, brincou.

‘’A casa terá a noite com apenas um humorista como atração, como também terá noite com mais de cinco comediantes no palco. Teremos um dia na semana que iremos testar piadas novas, e isso vem ao encontro da valorização da comédia, pois precisamos fazer textos novos, para que os comediantes possam evoluir mais e mais’’, ressaltou Thiago.

Novo empreendimento

Thiago dedica um dia exclusivo para shows solo e shows de estreia | Foto: Divulgação

Comediante há quatro anos, abrir um clube de humor foi sonho de Thiago Ribeiro desde o início da carreira. E a escolha da zona Norte para o novo empreendimento não foi por acaso: o idealizador do local quis levar o entretenimento para um espaço de Manaus que não recebe tantas atrações no estilo.

‘’A emoção nesse momento é a melhor possível, já que a zona Norte terá uma casa exclusiva de comédia, algo inédito na região. Quando você está triste, alguém te conta uma piada e você ri daquilo, é o êxtase para nós, comediantes’’, afirmou.

Thiago conta, ainda, que foram os familiares e os amigos que o motivaram a ingressar na carreira de stand up.

‘’Eu era aquela criança que gostava de colocar apelidos em todos meus coleguinhas. Na família, sempre fui de fazer meus parentes rirem, e, na faculdade, eu sempre tirava piadinhas com meus colegas até que eles disseram, ‘por que você não monta um show?’. Então eu comprei pallets, fiz um palco, convidei essa galera da faculdade, e fiz o primeiro show da minha vida na garagem de casa’’, contou Thiago sobre o início nos palcos.

Funcionamento

Os domingos serão exclusivos para a apresentação de novos comediantes | Foto: Divulgação

Com funcionamento de terça a domingo, a partir de 19h, a nova casa de humor terá capacidade para 75 pessoas, e o início dos shows de stand up será às 21h. Após as atrações, o público também terá a opção de karaokê.



O evento de estreia do local contará com a presença dos humoristas Thiago Guedes, Lucas Euclides, Tesla Judha, Darlesson Silva, Juão Paullo, Greg Aventuras, Icaro Alessandro e do próprio Thiago Ribeiro. A venda antecipada dos ingressos está disponível através do site Sympla, no valor de R$10. No dia, o valor será de R$15.

Os domingos serão exclusivos para a apresentação de novos comediantes, e, a cada dois meses, uma atração nacional será chamada aos palcos do Clube Stand Up.



