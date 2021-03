Atriz amazonense Rosa Malagueta prepara novos projetos para 2021

Atriz amazonense Rosa Malagueta, a personagem local "Maria" | Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus – Rosa Malagueta é um nome de peso quando se trata de teatro e cinema. Uma das maiores atrizes contemporâneas do Amazonas, ganhou popularidade nas telas da população com a personagem Maria, dupla que faz com o ator Kid Mahall, o Raimundo, e chegou até os estúdios da Globo como Neide em “A Força do Querer”.

Em entrevista ao EM TEMPO , a artista revelou sobre os pensamentos sobre os projetos em que se envolveu, inclusive “A Benzedeira”, ficção do diretor e roteirista Wallace Abreu que participa do Festival de Cinema de Caruaru, em Pernambuco, concorrendo aos prêmios de Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Roteiro, Melhor Fotografia, Melhor Direção de Arte, Melhor Desenho de Som, Melhor Ator, Melhor Atriz e Melhor Pôster.

Além disso, Rosa Malagueta também comentou sobre as conquistas na carreira e os próximos passos, que envolvem novas produções. Confira a entrevista completa:

EM TEMPO: Como são os períodos que você passa no Rio de Janeiro, com a distância e a saudade de casa?

Rosa Malagueta realiza a ponte Rio-Manaus com frequência | Foto: Arquivo EM TEMPO

Rosa Malagueta: A saudade é grande, mas eu acho que o período que eu mais fiquei abalada, com saudade da família, vontade de voltar, foi na pandemia. Logo no começo da Covid-19 foi um desespero muito grande, eu entrei em pânico. E não tinha avião para voltar para Manaus. Então, eu fiquei com uma paranoia, todo dia eu ligava para casa, todo dia eu queria falar com os meus filhos, todo dia eu queria saber se estava todo mundo bem. Esse momento para mim no Rio de Janeiro foi muito difícil, a oportunidade que eu tive de vir para Manaus, eu agarrei com unhas e dentes e estou em Manaus desde então. Fiquei cinco meses no Rio de Janeiro nessa pandemia.

ET: “A Benzedeira”, mesmo com o pouco tempo de vida, já está tendo uma boa repercussão em festivais. Quais foram as visões e as contribuições pessoais que você trouxe para a obra?

RM: RM: Houve pouco tempo para a gente fazer “A Benzedeira”. Esse projeto do Wallace Abreu veio das histórias que eu conto sobre a minha avó, e eu sempre estou contando alguma história para ele. Então, ele resolveu criar esse roteiro e a primeira pessoa que ele pensou para fazer esse personagem foi eu. Na verdade, eu faço uma homenagem à minha vó, que era mãe santa, benzedeira e parteira nos anos 80. A contribuição que eu trago é o pouquinho do conhecimento que eu adquiri da vivência com a minha avó. Na verdade, eu benzo mesmo as pessoas, sempre fiz isso na minha família, com meus filhos, em pessoas que vem atrás de mim então a contribuição que eu estou dando é o meu conhecimento que adquirido da minha avó.

ET: “A Força do Querer” está ganhando novamente as telas dos brasileiros, assim como a sua atuação na novela. Como foi trabalhar em uma grande emissora?

Rosa Malagueta foi atriz da novela "A Força do Querer" | Foto: Arquivo EM TEMPO

RM: “A Força do Querer” foi um presente que eu ganhei da Glória Perez. Fiz o teste, passei e era uma personagem que ia ficar pouquíssimo tempo, apenas nos primeiros capítulos, mas a Glória gostou tanto do meu trabalho, que fiquei quase até o final da novela. Para mim, foi muito importante ter participado, em um horário nobre, com essa grande diretora que é a Glória Perez. Qual o artista que não tem o sonho de um dia fazer um filme, uma novela, um programa de televisão? Eu sempre tive esse sonho. Desde pequena, quando eu assistia às novelas, eu queria estar naquela tela. E eu vou te falar uma coisa, sou uma pessoa que profetizo o que eu quero. Então, todas as vezes que falo que vou fazer algo, eu faço mesmo. Todos os meus sonhos, eu profetizei. Graças a Deus. Eu peço muito a Deus para que tudo dê certo. E essa novela deu certo, foi um reconhecimento muito grande, nacionalmente, eu sou muito conhecida lá fora. Eu sinto essa falta dos artistas da nossa cidade, ainda não temos tanto reconhecimento como a gente tem lá fora. Foi um prazer trabalhar na Globo e logo, logo estou voltando com outro trabalho. Espero que dê tudo certo.

ET: No início da sua carreira, você imaginou que conquistaria tudo que você já conquistou até hoje? Que conselho você daria para você mesma nessa época?

RM: Acho que, quando eu tinha uns sete anos de idade, eu já tinha vontade de ser artista. Eu sempre tive essa vontade, então eu fazia muita graça em casa, brincava de teatrinho, fazia muita coisa. Quando brincava com as crianças, sempre era eu que comandava. Então, acho que assim, se você tem um foco, se você tem um sonho, você tem que correr atrás! Vão aparecer vários obstáculos, e é normal, mas o negócio é não desistir e acreditar no seu potencial. Eu sempre acreditei no meu potencial, sabe? Sempre fui desse jeito. Uma vez, eu disse bem assim: “um dia, eu vou fazer uma novela da Globo, vai ser no horário nobre”. E teve um amigo também que proferiu isso na minha vida, que é o Arnaldo Barreto, um grande artista, maravilhoso, que disse: “um dia você vai fazer uma novela com a Glória Perez”. Dito e feito, eu fiz. Então, quando a gente quer uma coisa, a gente foca naquilo e vai dar tudo certo.

ET: Para finalizar, você já está envolvida em algum outro projeto? Pode compartilhar um pouco sobre os seus próximos passos?

Rosa Malagueta prepara novos passos em 2021 | Foto: Arquivo EM TEMPO

RM: Final do ano passado para cá, eu já participei de quatro curtas-metragens como atriz. Agora estamos com outro projeto, que vai ser um outro curta-metragem, “CPF Cancelado”. Vai ser muito legal esse filme, porque ele vai tratar de vários temas da sociedade. Não posso falar muito, mas estamos gravando em Autazes, na terra do leite. Estamos querendo fazer o set de filmagem todo em Autazes, inclusive com as pessoas do município na figuração. Vai ser muito boa também essa nossa produção, tenho fé em Deus que vamos para os festivais e ganhar prêmios, pois nós inscrevemos os filmes em festivais com o objetivo de sermos reconhecidos.

Leia mais:

Rosa Malagueta protagoniza filme sobre as benzedeiras da Amazônia

Artistas se unem para ajudar profissionais das artes em Manaus