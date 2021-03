Veja a lista de ganhadores do Grammy 2021

63º edição do Grammy Awards | Foto: Divulgação

A 63º edição do Grammy Awards, um dos maiores prêmios da música americana aconteceu na noite desse domingo (14), em Los Angeles reunindo nomes de peso do mundo pop como Beyoncé, Card Bi, Billie Eilish, Taylor Swift, Bruno Mars, Doja Cat entre outros.

Blue Ivy Carter, a primogênita de Beyoncé e Jay-z, levou seu primeiro grammy com apenas 9 anos, consagrando-se a segunda artista mais nova da história a levar um gramafone para casa, Blue e a mãe venceram a categoria Melhor Clipe por "Brown Skin Girl". Beyoncé até o momento contabiliza 28 prêmios, se tornando uma das maiores ganhadores dessa premiação.

Outro ponto alto da noite foi Cardi B performando UP seu mais novo single a rapper fez uma performance cheia de coreografia, em seguida, Cardi emendou um de seus maiores hits, "Wap (Feat. Megan Thee Stallion)", finalizando com o remix feito pelo DJ brasileiro Pedro Sampaio, que encaixou o funk carioca na música. Na apresentação, é possível ouvir a frase "fica de quatro" assim que o remix do DJ começa a tocar. A escolha da rapper agradou bastante os internautas e se tornou um dos assuntos mais comentados no twitter.



CARDI B DANÇANDO A VERSÃO FUNK DE WAP NO GRAMMY AAA pic.twitter.com/2nef3cwXNi — biel (@expositou) March 15, 2021

63º edição do Grammy Awards | Foto: Divulgação





Veja a lista dos ganhadores da noite

Melhor Álbum Pop

"Changes," Justin Bieber

"Chromatica," Lady Gaga

VENCEDOR - "Future Nostalgia," Dua Lipa

"Fine Line," Harry Styles

"Folklore," Taylor Swift

Melhor Álbum de Rock

"A Hero's Death," Fontaines D.C.

"Kiwanuka," Michael Kiwanuka

"Daylight," Grace Potter

"Sound & Fury," Sturgill Simpson

VENCEDOR - "The New Abnormal," The Strokes

Melhor Álbum de Rap

"Black Habits," D Smoke

"Alfredo," Freddie Gibbs and the Alchemist

"A Written Testimony," Jay Electronica

VENCEDOR - "King's Disease," Nas

"The Allegory," Royce Da 5'9"

Melhor Álbum Country

Lady Like," Ingrid Andress

"Your Life Is a Record," Brandy Clark

VENCEDOR - "Wildcard," Miranda Lambert

"Nightfall," Little Big Town

"Never Will," Ashley McBryde

Melhor Álbum Pop Latino ou Urbano

VENCEDOR - "YHLQMDLG," Bad Bunny

"Por Primera Vez," Camilo

"Mesa Para Dos," Kany García

"Pausa," Ricky Martin

"3:33," Debi Nova

Melhor álbum de dance/eletrônica

“Kick” — I Arca

“Planet’s Mad” — Baauer

“Energy” — Disclosure

VENCEDOR - “Bubba” — Kaytranada

“Good Faith” — Madeon

