Confira a lista completa dos indicados ao Oscar 2021

| Foto: Divulgação

O Oscar, principal premiação do cinema em Hollywood, divulgou nesta segunda-feira (15) a lista completa de indicados de sua edição de 2021. A cerimônia será realizada no dia 25 de abril, no Dolby Theatre, em Los Angeles, em uma gala presencial.

MELHOR FILME

Meu pai

Judas e o messias negro

Mank

Minari

Nomadland

Bela vingança

O som do silêncio

Os 7 de Chicago

MELHOR ATRIZ

Viola Davis ― A voz suprema do blues

Andra Day ― Estados Unidos Vs Billie Holiday

Vanessa Kirby ― Pieces of a woman

Frances McDormand ―Nomadland

Carey Mulligan ― Bela vingança

MELHOR ATOR

Riz Ahmed ― O som do silêncio

Chadwick Boseman ― A voz suprema do blues

Anthony Hopkins ― Meu pai

Gary Oldman ― Mank

Steve Yeun ― Minari

MELHOR DIREÇÃO

Thomas Vinterberg ― Druk - Mais uma rodada

David Fincher ― Mank

Lee Isaac Chung ― Minari

Chloé Zhao ― Nomadland

Emerald Fennell― Bela vingança

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE

Maria Bakalova ― Borat 2

Glenn Close ― Era uma vez um sonho

Olivia Colman ― Meu pai

Amanda Seyfried ― Mank

Yuh-Jung Youn ― Minari

MELHOR ATOR COADJUVANTE

Sacha Baron Cohen ― Os 7 de Chicago

Daniel Kaluuya ― Judas e o messias negro

Leslie Odom Jr. ― Uma noite em Miami

Paul Raci ―O som do silêncio

Lakeith Stanfield ― Judas e o messias negro

MELHOR FIGURINO

Emma

A voz suprema do blues

Mank

Mulan

Pinóquio

MELHOR TRILHA SONORA

Destacamento blood

Mank

Minari

Relatos do mundo

Soul

MELHOR ROTEIRO ADAPTADO

Borat 2

The Father

Nomadland

One Night in Miami

The White Tiger

MELHOR ROTEIRO ORIGINAL

Judas and the Black Messiah

Minari

Promise Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

