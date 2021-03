Live celebra a vida e exalta belezas naturais da Amazônia

| Foto: Divulgação

A famosa Lua crescente, o ninho, a pirâmide de meditação e o pôr do sol emblemático que já fazem um grande sucesso nas redes sociais, agora servirão de cenário para uma Live inteiramente amazônica, realizada pelo próprio sítio Bom Futuro, lugar que vem ganhando o coração dos amazonenses e turistas do Brasil inteiro.

A Live, que se chama “Live The Life” ou “Viva a Vida”, está programada para o dia 23 de março, às 17h, promete reunir artistas amazonenses para uma tarde de muita música e reverência às belezas naturais da região. Via Norte, Sândalo Melo, Raulnei de Carvalho e Tony Medeiros são as atrações confirmadas para essa transmissão, que será por meio das plataformas de compartilhamento, Instagram, Youtube e Facebook.

A ideia da live, como o próprio nome já diz, é um convite para celebrar a vida, ser grato e manter sempre acesa a chama da esperança por dias melhores, e expectativas por um bom futuro, como explica o proprietário do lugar Jander Gonçalves. “Estamos em um momento de refletir e valorizar a nossa vida, e em qualquer ocasião, sermos gratos por esse dom. Então, a ideia da live surgiu com esse sentido de reunir cantores que possam interpretar músicas que alegram o nosso ser e nos tragam esperança”.

Jander também destacou que em um dos momentos haverá o “Toque do Silêncio” dedicada a todas as vítimas e famílias que perderam seus entes queridos para o Covid-19.

Sobre o Sítio Bom Futuro

O Sítio fica localizado à margem direita do Rio Negro, próximo a Vila do Paricatuba no município de Iranduba, com acesso pela Estrada AM 070 km 21, é um sitio com uma praia e paisagem que encanta os visitantes, lugar que vem ganhando cada vez mais destaque pelas suas belezas naturais e elementos inteiramente fotogênicos.

As visitações podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, por meio de agendamento, e é claro, atendendo a todas as medidas de prevenção ao novo coronavírus. No dia da Live, o sítio não estará recebendo visitas.

