Documentário 'Chorão: Marginal Alado' ganha primeiro trailer; confira

| Foto: Divulgação

O documentário Chorão: Marginal Alado ganhou o primeiro trailer, divulgado com exclusividade pelo Omelete, nesta segunda-feira (15). Com estreia marcada para 8 de abril, o longa vai contar a vida e a carreira do vocalista do Charlie Brown Jr . a partir de imagens do acervo pessoal do músico, gravações inéditas e depoimentos de familiares e amigos, como Champignon, Zeca Baleiro e João Gordo.

Vencedor do prêmio de melhor documentário nacional no voto popular na 43ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, em 2019, Chorão: Marginal Alado tem direção de Felipe Novaes.

Depoimentos, imagens inéditas de acervo pessoal e imagens de arquivo compõem o documentário de longa-metragem 'Chorão: Marginal Alado', que percorre a trajetória de um dos mais importantes rockstars do país. Desde os anos 1990, quando sua banda Charlie Brown Jr. lançou o primeiro álbum e despontou nas rádios, Chorão viveu décadas intensas de sucesso nacional e internacional repletas de polêmicas, até a morte precoce, por overdose, em 2013.

Chorão: Marginal Alado será lançado nos cinemas de todo país e nas plataformas NOW, Google Play, Apple TV, Vivo Play, Looke e Youtube.

Confira o trailer

