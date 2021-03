Saiba onde assistir aos filmes indicados ao Oscar 2021

| Foto: Divulgação

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou nesta segunda-feira (15) a lista final de indicados ao Oscar 2021. As regras do prêmio foram flexibilizadas, facilitando a inclusão de produções lançadas diretamente nos serviços de streaming.

Saiba onde assistir a cada um dos oito indicados na categoria Melhor Filme

“Meu pai” - Cinemas

Depois de alguns adiamentos por causa da COVID-19, a estreia do Meu pai nos cinemas está prevista para o dia 8 de abril.

“Judas e o messias negro” - cinemas

O filme foi lançado nos cinemas brasileiros no fim de fevereiro. Com o fechamento das salas em BH e outras cidades por tempo indeterminado, a produção torna-se, momentaneamente, indisponível.

"Mank" - Netflix

O longa dirigido por David Fincher está disponível no catálogo da Netflix desde 19 de novembro.

"Minari - Em busca da felicidade" - cinemas

Lançado em fevereiro nos cinemas norte-americanos, o filme ainda não tem data de estria prevista no Brasil.

“Nomadland” - Cinemas

Premiado no Globo de Ouro e favorito no Oscar, o filme dirigido por Chloé Zhao, estrelado por Frances McDormand, tem estreia marcada para os cinemas brasileiros em 15 de abril.

“Bela vingança” - Cinemas

Já com trailer e materiais de divulgação no ar depois de seguidos adiamentos, a estreia do filme no Brasil está marcada para a próxima quinta-feira, 18 de março. Em Belo Horizonte e outras capitais, os cinemas estarão fechados nessa data.

“O som do silêncio” - Amazon Prime Video, YouTube e GooglePlay

Produção original do Amazon Prime Video, o filme está no catálogo da plataforma desde 2019. Para quem não é assinante do serviço, o filme pode ser alugado no YouTube e no GooglePlay.

“Os 7 de Chicago” - Netflix

O filme dirigido por Aaron Sorkin está disponível no catálogo da Netflix desde 2020.

