Exposição aborda poluição e espécies em extinção no Amazonas

Artista do graffiti leva às ruas de Manaus, nos dias 17 e 19, quadros produzidos com materiais recicláveis e uso de técnicas de pintura para representar animais em extinção, poluição e modificações no meio ambiente causadas pelo consumo, descarte incorreto e falta de preservação

Conscientizar a população através da arte é o objetivo do artista Denis L.D.O (Loko do Oeste) por meio da exposição "A Arte Pela Vida". Contemplada pelo edital Aldir Blanc com prêmio Feliciano Lana - 2020, a mostra leva quadros feitos de resíduos recicláveis às ruas de Manaus nos dias 17 e 19 de março.

A representação não inclui apenas animais em extinção, mas mostra também como outras espécies vivem em ambientes prejudicados pela poluição. O bioma corre risco e o foco do artista é mostrar o "grito de socorro" sob as ameaças à Amazônia.

Quando ocorre?

A mostra aconteceu na quarta-feira (17), na Bola do Produtor, zona Leste, das 09h às 11h e, em seguida, na Bola do Núcleo 23, zona Norte, das 17h às 19h. No dia 19 de Março, a exposição acontece das 09h às 11h na Pista de Skate (Formigueiro), na zona Leste, e das 17h às 19h nas proximidades do Anfiteatro da Ponta Negra, na zona Oeste.

Colocar a exposição nas principais vias de Manaus busca evitar aglomerações devido aos riscos da Covid-19. Segundo o artista, esta é uma maneira de levar as obras direto à população, visando a falta de tempo e acessibilidade, realizando uma verdadeira imersão de arte.

"Circular onde pessoas já transitam faz com que a exposição seja acessível a todos mesmo nesse momento de pandemia. Quem está passando nas rotatórias pode aproveitar o congestionamento para observar os quadros e fazer uma análise crítica sobre a mensagem que eles transmitem. Nós também fazemos com que as pessoas que não têm tempo ou condições de ir em exposições particulares ou fechadas possam ver o trabalho itinerante. Elas podem apreciar dentro do seu cotidiano o que está acontecendo artisticamente na cidade, gerando valorização e crescimento cultural", destaca Denis L.D.O.

Pedido de socorro

Os quadros trazem um pedido de socorro pela preservação ambiental e cuidado com os animais. As obras são uma evolução do trabalho do artista, que é grafiteiro há mais de 18 anos. Denis L.D.O já desenvolvia murais que demonstravam os malefícios da poluição aos animais e como a falta de cuidado com o meio ambiente prejudica, modifica e até extermina espécies.

A pesquisa realizada para a produção dos quadros levou cerca de dois anos. Os quadros foram produzidos no decorrer dos estudos, dos envolvimentos do artista em projetos ligados à sustentabilidade e conforme ele descobria formas de representar animais com o uso de itens reaproveitados.

"Meu primeiro experimento de fazer um quadro foi quando eu peguei resíduos eletrônicos e fiz um beija-flor. A partir daí, eu fui buscando mais insumos para chegar mais próximo das texturas de pelos, de rosto, de escamas e da anatomia para fazer outros animais", ressaltou o artista.

Produção

Os quadros são produzidos com materiais como massa de biscuit, resíduos eletrônicos, petecas, peças de bicicleta e resíduos retirados das ruas, resultantes do acúmulo de lixo da cidade. De acordo com Denis, o seu trabalho traz o graffiti, o alto relevo, o surrealismo e as colagens.

AGENDA

O quê: Exposição itinerante "A Arte Pela Vida" do grafiteiro Denis L.D.O

Quando: 17 e 19 de Março, de 09h às 11h e de 17h às 19h

Onde: Bola do Produtor, Bola do Núcleo 23, Pista de Skate (Formigueiro) e Ponta Negra

