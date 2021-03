Prefeitura lança edital à ‘Prêmio Manaus Zezinho Corrêa 2021’

Cantor Zezinho Corrêa | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus realiza nesta terça-feira, 16/3, o lançamento do edital “Prêmio Manaus Zezinho Corrêa 2021”, a partir das 15h, no auditório Isabel Victoria de Mattos Pereira do Carmo Ribeiro, na sede do executivo municipal, na avenida Brasil, bairro Compensa, zona Oeste.



Este é o primeiro edital de fomento à cultura lançado pela gestão do prefeito David Almeida, e de forma inédita, o certame será disponibilizado aos trabalhadores da cultura ainda dentro dos primeiros 100 dias da gestão municipal, a fim de contemplar os diversos segmentos artístico-culturais da cidade.

Mais detalhes serão informados no lançamento do evento, na sede da prefeitura de Manaus.

Leia mais:



www.emtempo.com.br/ultimas