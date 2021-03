Arte indígena do Amazonas reescreve história da Casa França-Brasil

Exposição com obra "Mãe da Lua" | Foto: Natalia Perdomo

Rio de Janeiro - “Mãe da Lua” é a obra que Emerson Uýra levou para a mostra “Casa Aberta: Passagens”, no Rio de Janeiro, realizada em comemoração aos 30 anos da Casa França-Brasil, durante o mês de março. Única artista do Amazonas a participar da exposição, Uýra explica que a instalação é um conjunto de obras que, juntas, reescrevem uma história.

“Essa instalação é composta por três itens: uma foto espelhada de uma cabeça, que olha para o passado e para o futuro e um trecho de uma videoperformance da Uýra comendo da terra, projetada sobre essa fotografia. É uma evocação da ancestralidade indígena que, mesmo com as turbulências nesse país, segue se sustentando da terra, segue viva”, disse.

O terceiro elemento da instalação é a música “Nenufar” ao fundo. Nomeada pelo compositor e cantor Henry Alibert como a Marcha Oficial da Exposição Colonial, a versão apresentada por Uýra é executada de trás para frente.

Emerson como Uýra Sodoma | Foto: Selma Maia

“Essa é uma música muito racista, então tocar ela ao contrário é uma forma de diluir essa narrativa colonial. Ressignificar, demarcar a ancestralidade sobre esse evento que foi realizado não há muito tempo, e que tinha como objetivo celebrar as conquistas das Colônias, em Paris”, afirmou.

O evento citado por Uýra, realizado em 1931, marcou a inauguração da Exposição Colonial, no Museu Permanente das Colônias, como forma de celebrar e garantir a superioridade do Império.

Diversas artes manifestavam a vitória imperialista sobre as nações colonizadas, para que toda a população observasse o êxito do próprio Império.

O paraense Emerson tornou-se conhecido no Amazonas com a arte | Foto: Leone Freitas

Entre “etno-shows” africanos e árabes e pavilhões inteiros que recriavam aldeias indígenas, os europeus estavam convencidos da superioridade da “civilização branca”, conforme explicou Emerson.

“'Nenufar' traz, em sua letra, um reflexo da opinião pública, repleta de racismo e estereótipos sobre o outro”, ressaltou. “Nenufar” era o nome de um africano caricaturado.

Mostra Casa Aberta: Passagens

No dia 1º de março, a Casa França-Brasil, que completou 30 anos, recebeu a mostra "Casa Aberta: Passagens", que durou todo o mês.

10 artistas foram convidados a propor trabalhos que celebrem a reabertura de um dos mais importantes espaços culturais do país, estimulando novas vivências, mas acima de tudo gerando reflexões sobre todo o percurso do lugar.

“Essa obra é importante pois demarca a atenção ao nosso passado, presente e futuro. A instalação está localizada no exato corredor por onde passavam os escravos. E, hoje, ocupar esse espaço da Casa França-Brasil é uma espécie de cura dentro desse local que já foi de muita violência”, compartilhou a artista visual.

A exposição também dialoga com os fatos históricos e políticos do país, como a escravidão e a ditadura militar. Daí vem a inspiração para o nome, "Casa Aberta: Passagens", em referência ao local em si, mas também aos fatos e ao tempo.

A exposição também dialoga com os fatos históricos e políticos do país | Foto: Natalia Perdomo

“Uma viagem para dentro das almas, dos corpos e do edifício da Casa-França Brasil, pois foram várias as respostas dos artistas convidados que pensaram o tempo em que vivem. Quando apresentamos o título da exposição, cada um trouxe uma leitura da palavra Passagens. Pode ser um caminho, uma estrada, uma tenda persa, uma revoada de pássaros migratórios que repousam no chão. Passagens pode ser apenas a fração do tempo”, destaca Ricardo Resende, um dos curadores do evento.

Além de Emerson, também participaram da exposição os artistas Adriano Machado (BA), Arlindo Oliveira (RJ), Claudia Hersz (RJ), Efrain Almeida(CE/RJ), Ivan Grillo (SP), Leonardo Lobão (RJ), Marcela Bonfim (SP/RO), Panmela Castro (RJ) e Patrícia Ruth (PA/RJ).

