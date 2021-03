Prêmio Manaus Zezinho Corrêa investe mais de R$ 1 milhão em projetos

Os editais de fomento à cultura são fruto do Sistema Municipal de Fomento à Cultura (Siscult) | Foto: (Divulgação)

A Prefeitura de Manaus lançou na tarde desta terça-feira (16) o edital Prêmio Manaus Zezinho Corrêa 2021. Mais de 300 projetos artístico-culturais poderão ser contemplados pelo edital, que representa um investimento direto de mais de R$ 1 milhão na cadeia econômica da cultura.

O evento de lançamento aconteceu no auditório Isabel Victoria de Mattos Pereira do Carmo Ribeiro, na sede da prefeitura, na Compensa, zona Oeste.

Representando o prefeito David Almeida, a presidente do Fundo Manaus Solidária, Dulce Almeida, ressaltou que, de forma inédita, este é o primeiro edital de fomento à cultura lançado ainda nos primeiros 100 dias de gestão. O nome do edital presta uma homenagem ao cantor Zezinho Corrêa, morto em fevereiro deste ano, vítima da Covid-19.

“A cultura pode e deve ser valorizada. Esse edital é um processo muito transparente, e o prefeito David Almeida prima pela honradez e pela valorização do artista manauense neste momento de pandemia, em que todos nós e, principalmente, os artistas, sofrem com essa situação”, afirmou Dulce.

O diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Alonso Oliveira, também destacou que o edital vai fomentar o maior número de trabalhadores da cultura na cidade: até 325 projetos poderão ser contemplados.

“Esse edital está saindo em um prazo recorde, em menos de 100 dias, como solicitado pelo prefeito David Almeida, e tem como objetivo fomentar a cultura municipal diante deste momento tão difícil que os trabalhadores da cultura vêm atravessando. Trabalhamos em um edital humanitário, que possa atender o maior número de artistas possível, e com o menor impacto tributário já visto”, ressaltou Alonso.

Os editais de fomento à cultura são fruto do Sistema Municipal de Fomento à Cultura (Siscult), modelo de política pública para a cultura garantido pela lei municipal nº 2.214/2017, e regulamentada pelo decreto nº 4.047/2018.

“Por meio do Prêmio Manaus Zezinho Corrêa, garantimos o acesso dos trabalhadores da cultura a esse fomento de maneira democrática e ampla, respeitando a diversidade de segmentos artístico-culturais da capital”, complementou Alonso.

Homenagem

O evento também contou com homenagens ao legado de Zezinho Corrêa, com apresentações musicais de Celestina Maria, David Assayag, Vanessa Alfaia, Daniel Ribeiro e Elizete Tikuna, e um quadro do cantor produzido por Luciano Hudson e entregue aos familiares do artista.

“Meu tio levava o nome do Amazonas pelos quatro cantos do planeta com seus shows, divulgando nossa mata e nossa cultura, e, por isso, ficamos muito lisonjeados por essa oportunidade em eternizar ele e seu legado artístico”, comentou Alexandre Corrêa, um dos sobrinhos de Zezinho.

A sobrinha Larissa Corrêa também pontuou a importância do edital para a classe que se inspira em Zezinho. “Eu acredito que esse edital retrata ele não só como artista, mas como pessoa também. Ele trabalhou desde sempre: a gente tem recordações de vê-lo cantando desde que era criança. Por isso, acredito que meu tio está muito orgulhoso dessa iniciativa, que valoriza todos os artistas de Manaus”, afirmou.

Prêmio

Ao todo, o edital Prêmio Manaus Zezinho Corrêa 2021 poderá contemplar até 325 propostas artístico-culturais em nove segmentos: artes visuais, audiovisual, circo, dança, hip hop, literatura, manifestações culturais, teatro e música. O investimento total do edital é de R$ 1.005.500, divididos em prêmios que vão de R$ 1.900 até R$ 10 mil.

Serão 45 dias de inscrições, a contar da publicação no Diário Oficial do Município (DOM). Todo o processo será 100% virtual: as inscrições deverão ser realizadas on-line, por meio de formulário, e poderão participar pessoas físicas e jurídicas. Por conta da pandemia da Covid-19, todos os projetos também deverão ser oferecidos de maneira virtual e gratuita, em formatos como podcast, vídeo, e-book, live ou atividades de formação on-line, como webinários, workshops, palestras, entre outros.

O edital na íntegra será publicado na próxima edição do DOM, e tanto o certame quanto os formulários de inscrição serão disponibilizados após a publicação no portal Viva Manaus, em vivamanaus.com.

Em caso de dúvidas, os trabalhadores da cultura poderão entrar em contato com a equipe da Manauscult pelo e-mail [email protected] A Manauscult também irá promover uma live com orientações e uma equipe estará à disposição dos artistas que tiverem eventuais dúvidas quanto a alguma etapa do certame.

Formação e qualificação

O diretor de Cultura da Manauscult, Jonathas Ribeiro, ressaltou que os formatos dos projetos contemplados, assim como suas contrapartidas, estarão inseridos nas seguintes modalidades: podcast, vídeo, e-book, live e propostas formativas.

Segundo o diretor, neste último, o principal objetivo é fazer com que os artistas atuem como agentes formadores, contribuindo para o aprendizado e qualificação, inclusive de novos artistas, por meio de oficinas, workshops, palestras, debates, videoaulas, entre outras atividades, tudo por meio das plataformas virtuais, de maneira gratuita.

Zezinho Corrêa

Vítima da Covid-19, o artista amazonense Zezinho Corrêa morreu no dia 6/2. Com uma voz marcante, carisma e simpatia, Zezinho se consagrou internacionalmente na década de 1990, junto com o grupo Carrapicho, eternizando o hit “Tic, Tic, Tac” com sua voz. Ao longo de sua vida, o cantor se caracterizou por ser um artista sempre ativo, com vasta experiência na música e nas artes cênicas e um intenso carinho com seu público.

Zezinho Corrêa participou de todos os grandes eventos promovidos pela Prefeitura de Manaus, por meio da Manauscult, ao longo dos últimos anos, como Boi Manaus, Festival Passo a Paço, bandas e blocos de Carnaval, Festival Folclórico do Amazonas e Réveillon. O cantor também foi a “cara e voz” de Manaus no Rock in Rio 2017. Sempre carismático, levava alegria aos fãs por onde passava.

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

Marcelo Queiroga fala em nova onda de Covid-19 e união com estados

Membros da bancada se declaram contra retorno de Lula à cena política

Emenda que evita aumento de energia no Amazonas é aprovada na Câmara