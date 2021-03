Veja quem são as atrizes que farão a série 'As Meninas Superpoderosas'

O projeto é de Diablo Cody, roteirista de Juno e Garota Infernal | Foto: Divulgação

A CW confirmou recentemente que Chloe Bennet, Dove Cameron e Yana Perrault serão as protagonistas da série live action de As Meninas Superpoderosas. Ainda sem previsão de lançamento, o seriado mostrará o trio na casa dos 20 anos e refletindo sobre o fato de terem passado a infância lutando contra o crime.

Bennet é conhecida especialmente por ter integrado elenco de Agents of SHIELD, da Marvel, série que também teve Cameron no elenco. No entanto, a intérprete de Lindinha é mais conhecida pelo papel de Mal em Descendentes. Já Perrault é mais conhecida por sua carreira na Broadway e esteve recentemente no musical Jagged Little Pill, de Alanis Morissette.

Produção

O projeto é de Diablo Cody, roteirista de Juno e Garota Infernal, com Heather Regnier, produtora de iZombie e do revival de Veronica Mars.

Greg Berlanti (do Arrowverse), Sarah Schechter e David Madden também servem à produção executiva. Se o piloto, após filmado e exibido para os executivos da CW, for aprovado, a emissora encomendará uma temporada completa.

