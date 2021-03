Símbolo de resistência na pandemia, cantora Simone faz nova live

Antes avessa à tecnologia, a cantora baiana superou limitações | Foto: Divulgação

Rio de Janeiro - Com foco, força e fé, Simone, que foi uma das primeiras artistas a fazer lives no início da pandemia, retorna ao formato neste domingo (21), às 18h (horário de Brasília), através do Instagram @simoneoficial, para uma única apresentação.

Antes avessa à tecnologia, a cantora baiana superou limitações neste um ano de pandemia e aprendeu a comandar a parafernália necessária para ficar ao vivo, próxima do público, tocar seus BGs - foram mais de 450 bases encomendadas a músicos - e, claro, cantar.

Após 35 apresentações que chegaram a milhões de espectadores, diretamente de casa, em São Conrado, no Rio de Janeiro, a Cigarra chega aos 48 anos de carreira no fim de semana e promete muitas surpresas.

Uma das novidades é a autobiografia que está preparando para 2023, quando completa meio século de carreira. "Só eu posso contar minha história", avisa a dona de diversos recordes e pioneirismos, sempre antenada às questões sociais e disposta a romper tabus.

Simone segue fiel às convicções sobre o combate à pandemia. Desde a primeira live em abril de 2020, agradece, em especial, aos profissionais do sistema de saúde pelo incansável trabalho.

"O verdadeiro propósito das lives é agradecer quem me faz cantar”, diz ela, lembrando da importância de hashtags como #sepossivelfiqueemcasa e #usemascara.

