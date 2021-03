‘Garoto Assanhado’: Paco lança segundo single de álbum Efêmero Sonoro

| Foto: Divulgação

O cantor e compositor amazonense, Paco lança mais um single e videoclipe do álbum Efêmero Sonoro. “Garoto Assanhado'' traz sensualidade, flerte e reflexões pessoais do artista acerca das relações homoafetivas na comunidade LGBTQI+. A produção executiva do projeto é assinada por Pedro Cacheado.

“Queria fazer um álbum voltado para a realidade da comunidade LGBTQI+. Essa música, por exemplo, conta uma história. É uma paquera, um flerte, carregado de sedução e sensualidade. Meu desejo era que ela tivesse essa pegada mais quente sem cair no vulgar”, explica Paco.

Durante as gravações, o cantor explicou à produtora musical Ana Paula Mady, exatamente, como imaginou o corpo harmônico da música. “Por isso, colocamos pitadas de old school, blues, jazz e solos de guitarra. Confesso que me inspirei na música Dangerous Woman, da Ariana Grande”, diz o artista.

Videoclipe

“Sempre tive a ideia de fazer o clipe, do início ao fim, com fundo branco. Idealizei esses dois bailarinos que dançam em dueto com máscaras”, conta Paco. Durante a produção, ele explica que escolheu dois bailarinos, Mael Araújo e Fabrício Rafael, especialistas em improviso. “Eu queria muito essa improvisação. Coloquei a música no estúdio e fluiu. Não foi nada ensaiado e deu tudo certo. Os meninos são bailarinos experientes e cursam a faculdade de dança na UEA”, diz.

No registro audiovisual de ‘Garoto Assanhado’, os bailarinos usam figurino preto e máscaras animalescas produzidas pelo artesão amazonense Isaac Nogueira. “Tem um motivo para que as máscaras fossem usadas neste videoclipe. Em nossa comunidade há pessoas que escolhem o arquétipo de parceiro que querem se relacionar. A aparência é primordial para essas pessoas. Esses arquétipos recebem até nomes específicos. E aí, vem vários preconceitos com o gay afeminado, gay com aparência hetero e por aí vai”, explica o artista.

Além disso, as máscaras são inspiradas no anime Beastars, onde os protagonistas são o lobo e o coelho. “Para mim, essa questão do animal mais forte e perigoso e o outro ser mais frágil tem muito a ver com o que eu queria passar sobre as questões acerca do relacionamento homoafetivo”, dispara Paco.

O videoclipe de ‘Garoto Assanhado’ tem concepção e direção de arte do próprio artista em parceria com Pedro Cacheado. A direção geral, fotografia e edição de imagem são assinados por Graziela Praia da Teçá Filmes.

Gerido pela Poranga Produções e Gravadora, o projeto ‘Efêmero Sonoro’ foi contemplado pelo Edital Concurso-Prêmio Manaus de Conexões Culturais - Lei Aldir Blanc com apoio do Governo Federal, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Prefeitura de Manaus.

Paco está no Instagram com o @paquiane e nas principais plataformas digitais Spotify, Deezer, ITunes e Google Play como “Paco”.

Paco é um artista de teatro que se descobriu cantor em oficinas de canto na UEA (Universidade do Estado do Amazonas), onde é bacharel de Teatro. Ele entendeu que poderia performar nos palcos, fundindo expressões como o teatro, audiovisual, a dança, a poesia, a música e as artes plásticas. E de 2017 para cá, já lançou dois singles "Essa é pras gays" e "Ô Mana".

