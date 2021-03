Presidente da Marvel nega retorno de Chris Evans como Capitão América

O rumor surgiu em janeiro deste ano, citando que Evans retornaria ao papel em um “projeto misterioso”. | Foto: Reprodução/Disney

Estados Unidos - Em entrevista para a Entertainment Weekly, o produtor cinematográfico e presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, negou a possibilidade de Chris Evans voltar ao universo compartilhado como Capitão América. O rumor surgiu em janeiro deste ano, citando que Evans retornaria ao papel em um “projeto misterioso”.

Segundo Feige, que constantemente vinha sendo questionado sobre o assunto, o próprio ator já desmentiu a informação, “Eu raramente respondo não a qualquer coisa, porque as coisas sempre me surpreendem quando acontecem, mas esse rumor, eu acho, foi dissipado rapidamente por ele mesmo”, disse, citando um tuite de Evans um dia após a divulgação do rumor, em que ele dizia que tudo aquilo era novidade para ele.

O projeto misterioso

A informação começou a circular em janeiro deste ano após uma matéria publicada pelo site pelo Deadline apontar que o ator apareceria como Steve Rogers novamente, porém não em um filme solo.

Ainda segundo o site, "o acordo ainda não está fechado" e ele retornaria apenas como uma espécie de participação na trama de outro herói. Algo semelhante às participações de Robert Downey Jr. em Capitão América: Guerra Civil e Homem-Aranha: De Volta ao Lar.

Chris Evans fez sua estreia como Steve Rogers em Capitão América: O Primeiro Vingador (2011), seguindo de mais dois filmes próprios e quatro longas dos Vingadores.

Ao final de Vingadores: Ultimato (2019), o personagem teve a história encerrada e entregou o escudo do Capitão América para Sam Wilson, o Falcão, que vai protagonizar a nova série do Disney+ ao lado do Soldado Invernal .

