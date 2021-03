Live Senac AM aborda ‘Ovos Recheados para a Páscoa’ nesta quinta-feira

Os ovos de colher estão em alta, que chamamos de confeitaria artesanal. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Há poucos dias para a Páscoa, o mercado dos chocolates está aquecido e a confeitaria artesanal tem ganhado mais notoriedade.

Pensando nesse cenário, o Senac Amazonas realiza, nesta quinta-feira (18), às 15h30, a live “Ovos Recheados para a Páscoa”, com a chef e professora Bárbara Eleone, que abordará questões sobre produção, precificação e venda das delícias.

A transmissão ocorrerá no perfil oficial do Senac Amazonas na rede social Instagram (@senac_amazonas) e contará com dicas valiosas para quem quer colocar a mão na massa, com ressalta a chef Bárbara.

“Nessa live vamos aprender, entre outros pontos, a diferença entre chocolates e coberturas, a forma correta de derreter um chocolate ou uma cobertura, aprender detalhes sobre recheio, além de pontos importantes sobre como, de fato, vender e precificar os produtos”, explica a profissional.

Chef Bárbara Eleone | Foto: Divulgação

Ainda conforme a chef, o mercado está aquecido e o cenário econômico atual contribuiu para isso. Ela destaca que ainda dá tempo para ganhar uma grana extra.

“Esse é um mercado que as pessoas faturam mesmo. Os ovos de colher estão em alta, que chamamos de confeitaria artesanal. Sabemos que o mercado da confeitaria industrial está sofrendo um impacto econômico e os ovos de Páscoa estão muito caros, e muitas famílias estão correndo para comprar ovos artesanais. Tem muita gente se dedicando a isso, se você quer aprender mais sobre esse mercado não perde a oportunidade, teremos dicas valiosas”, finaliza Bárbara.

Quem tiver interesse em receber um certificado de participação da live pode realizar inscrição no site https://bit.ly/TalkSenac18Mar e receber, posteriormente, o documento digital de comprovação.

A disponibilização do certificado é totalmente gratuita.

Serviço:

O quê: Live Senac – Ovos Recheados para a Páscoa

Quando: Quinta-feira (18)

Horário: 15h30

Onde: Instagram @senac_amazonas

Quanto: gratuito

Inscrições para certificado: https://bit.ly/TalkSenac18Mar

