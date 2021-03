Liga da Justiça: versão de 4h do longa já está disponível e fãs vibram

O longa foi reivindicado por fãs após o diretor sair do projeto e Joss Whedon finalizar a versão que foi para os cinemas em 2017. | Foto: Divulgação/Warner

A Liga da Justiça de Zack Snyder, nome oficial dado ao Snyder Cut, nova versão do filme, já está disponível nas plataformas digitais no Brasil. O longa foi reivindicado por fãs após o diretor sair do projeto e Joss Whedon finalizar a versão que foi para os cinemas em 2017.

Popularmente conhecido pelos fãs como Snyder Cut, a nova versão do filme tem quatro horas de duração, dividas em seis capítulos ao longo da trama, além de um epílogo. Nela, se encontram inúmeras cenas adicionais que não entraram no corte final, além da aparição de novos personagens, como o Coringa (Jared Leto) e o Caçador de Marte (Harry Lennix).

O enredo mantém o mesmo do original, quando Batman e a Mulher-Maravilha buscam e recrutam um time de meta-humanos para combater um mal que ameaça destruir todo o mundo. No entanto, mesmo com a formação da liga de heróis sem precedentes, "poderá ser tarde demais para salvar o planeta de um catastrófico ataque".

Primeiras reações

Após ser lançado oficialmente nesta quinta-feira (18), muitos fãs usaram as redes sociais para falar sobre suas impressões quanto ao filme, "Achei que 4 horas foi pouco, a construção de personagens é um dos pontos altos, me diverti muito", disse um internauta.

Outros agradecem a nova abordagem e profundidade dada a personagens como o Ciborgue (Ray Fisher) e o próprio Coringa, que chegou a ficar de fora do corte final na versão de 2017.

Entre os críticos, o longa está atualmente com nota 8.9 no IMDb e 78% no Rotten Tomatoes, sites que são considerados parâmetros entre a crítica especializada.

Liga Justiça de Zack Snyder ou Snyder Cut, está disponível em sites de aluguel e compra de filmes, com Google Filmes, AppleTV, Playstation Store e HBO Max.

