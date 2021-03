Veja novo trailer dos filmes do caso Von Richthofen com Carla Diaz

| Autor:

Os filmes "A Menina que Matou" os "Pais e O Menino que Matou Meus Pais", sobre o Caso Richthofen, estrelados por Carla Diaz e Leonardo Bittencourt, ganharam um novo trailer que mostra o problemático casal ao som de um cover de “Love Will Tear Us Apart”, clássico do Joy Division. Os filmes estão previstos para serem lançados ainda este ano.

Sinopse

Em 2002, o casal de namorados Suzane von Richthofen (Carla Diaz) e Daniel Cravinhos (Leonardo Bittencourt) chocou o Brasil ao se declararem culpados pelo brutal assassinato dos pais de Suzane.

Ao longo do julgamento deles, esse caso é revisitado em busca de respostas sobre os motivos do casal para cometer essa atrocidade. Um drama de crime real sobre um dos casos de assassinato mais chocantes do Brasil. Baseados nos autos do processo, os dois filmes serão lançados simultaneamente e mostrarão pontos de vista diferentes do mesmo caso.

Dirigidos por Maurício Eça, os longas têm produção de Marcelo Braga e roteiros da criminóloga Ilana Casoy (autora de “Casos de Família: Arquivos Richthofen”) e do escritor Raphael Montes. A produção é da Santa Rita Filmes em coprodução com a Galeria Distribuidora e o Grupo Telefilms.

