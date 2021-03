Assista ao trailer oficial de 'Esquadrão Suicida' de James Gunn

Podemos ver o grupo se reunindo para salvar a Arlequina e se preparar para uma nova missão | Foto: Divulgação/Warner

Manaus - A Warner divulgou o primeiro trailer oficial de Esquadrão Suicida de nesta sexta-feira (26) e bombou na internet. No vídeo, podemos ver o grupo se reunindo para salvar a Arlequina e se preparar para uma nova missão.

Com direção e roteiro de James Gunn, o mesmo de Guardiões da Galáxia (Marvel), a produção é uma sequência independente do Esquadrão Suicida de 2016. No entanto, alguns personagens da primeira versão, como Capitão Bumerangue (Jai Courtney), Amanda Waller (Viola Davis) e a psicopata favorita dos fãs, Arlequina (Margot Robbie) estão de volta.

Neste novo longa, o time de vilões sendo enviados para a Ilha de Corto Maltese com a missão de destruir Jotunheim, uma prisão e laboratório da era nazista que mantém prisioneiros políticos e conduz experimentos.

Confira:

| Autor:

Leia mais

Confira os lançamentos de abril da Netflix

Veja novo trailer dos filmes do caso Von Richthofen com Carla Diaz