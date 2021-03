Carla Diaz emagreceu cinco quilos para interpretar Suzane Richthofen

O filme terá duas versões diferentes | Foto: Divulgação

Brasil - Em entrevista para a revista Quem, Carla Diaz disse que teve que se adaptar a uma intensa rotina de treinos para interpretar Suzane von Richthofen no filme ‘A Menina que Matou os Pais’. O crime ocorreu em 2002 e chocou o Brasil e o mundo na época. Atualmente, Suzane permanece cumprindo pena no presídio feminino de Tremembé.



“Para interpretar Suzane, eu tive uma preparação física diferente do que já vinha fazendo. Como farei a personagem desde seus 15 anos, parei com a musculação. A direção me pediu para deixar o corpo menos definido, já que eu vinha de uma preparação intensa do Carnaval. Então foquei em exercícios mais aeróbicos e emagreci cinco quilos", disse a atriz.



Descrito como um drama psicológico, o longa conta a história real por trás do caso de Suzane Von Richthofen, responsável pelo assassinato dos próprios pais, ao lado de Daniel e Christian Cravinhos.



“O filme que iremos contar é um thriller psicológico, de suspense, onde discutiremos os motivos que levaram ao fato em detalhes e discussões nunca antes debatidos sobre o caso. Sem dúvida alguma essa é uma história muito forte e original e por ser real torna tudo mais absurdo e instigante. O filme trás um tema que muita gente conhece e tem ideias pré-concebidas, mas as pessoas não sabem o mais importante que é o motivo que levou a filha e seu namorado a matarem seus pais. Por isso, esse projeto parte de um grande desafio que é entender um pouco a mente de cada um dos dois assassinos”, explicou o diretor Mauricio Eça.



O roteiro é assinado por Ilana Casoy, criminóloga, escritora e maior especialista em serial killers do Brasil, juntamente com Raphael Montes, escritor brasileiro de literatura policial sucesso de público e de crítica, traduzido em mais de 20 países.

Anunciado em julho de 2018, ‘A Menina que Matou os Pais‘ é dirigido por Maurício Eça e produzido pela Santa Rita Filmes, chegando aos cinemas no segundo semestre de 2021 com duas versões diferentes.

Confira as estreias mais esperadas em 2021 no cinema