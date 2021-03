'Espiral': confira o primeiro trailer oficial do novo Jogos Mortais'

O filme será lançado nos cinemas americanos no dia 14 de maio de 2021 | Foto: Divulgação

Manaus - A Paris Filmes divulgou primeiro trailer oficial de "Espiral – O Legado de Jogos Mortais", o novo filme derivado da icônica franquia slasher, como são conhecido os longas de terror com assassinatos e muito sangue.

No trailer, toda a história gira em torno de misteriosas caixas verdes e as tradicionais espirais vermelhas da franquia, com um novo assassino. Na linha investigativa, o terror e suspense dominam o longa, um prato cheio para os fãs da franquia 'Jogos Mortais'. Confira:

Sinopse

Trabalhando na sombra de um estimado e veterano policial, o Detetive Ezekiel “Zeke” Banks (Chris Rock) e seu novo parceiro se encarregam de investigar uma série de assassinatos bizarros, reminiscentes do passado sombrio da cidade. Mergulhando num mistério mais profundo do que parece, Zeke se vê no centro de um jogo mórbido.

O filme será lançado nos cinemas americanos no dia 14 de maio de 2021. Sem previsão no Brasil.

