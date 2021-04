Egito faz 'desfile' de 22 múmias famosas para atrair turistas; assista

O Egito procura uma maneira de recuperar os estrangeiros | Foto: Divulgação

Egito - O Egito realizou um grande desfile de múmias neste sábado (3) em sua capital, Cairo. Com muita pompa, atrações musicais e transmissão ao vivo, o evento tem o objetivo de atrair turistas para área e também mudar as antiguidades para um novo museu, ainda mais moderno.

Cerca de 22 múmias, sendo elas de 18 reis e 4 rainhas, foram transportados do Museu Egípcio ao Museu Nacional da Civilização Egípcia em um trajeto de cinco quilômetros nas proximidades do Rio Nilo. ). Elas serão atração principal do novo e mais moderno museu que será inaugurado no domingo (4). Assista:

O cortejo foi liderado pelo faraó Sekenenré Taá (século XVI a.C.), da 17ª dinastia, e será encerrada por Ramsés IX (século XII a.C.), da 20ª. Mais conhecidos do grande público, Ramsés II e Hatshepsut também fizeram parte deste grande “desfile dourado dos faraós”. A parada também inclui as múmias de Ramsés II, Seti I, e Ahmose-Nefertari.



Movimentação turística

Após anos de instabilidade política desde 2011, o país tem enfrentado grande dificuldade no setor turístico, ainda mais no período atual de pandemia devido a Covid-19. Com isso, o Egito procura uma maneira de recuperar os estrangeiros, através de novos métodos que respeitem a cultura local.

Com a criação do Museu Nacional da Civilização Egípcia e o Grande Museu Egípcio (GEM), próximo às pirâmides, que serão inaugurados nos próximos meses, a estratégia é exibir a história local de forma mais verídica e próxima da realidade vivida há séculos pelos reis e rainhas.

