Thiago de Mello: documentário registra vida e obra de poeta amazonense

Manaus - Em homenagem ao aniversário de 95 anos do poeta amazonense Thiago de Mello, autor de obras como "Estatuto do Homem" e "Silêncio e Palavra", nesta quinta-feira (8), às 15h (horário local), será realizada uma live de lançamento do documentário "Thiago de Mello - Vida e Obra", às 15h (horário de Manaus), através da página no Facebook da Editora Valer.

Quem vai apresentar essa live de lançamento será o escritor Tenório Telles, atual presidente do Conselho Municipal de Cultura (Concultura), em parceria com a professora e filósofa Neiza Teixeira.

Nascido em Barreirinha, Thiago de Mello conquistou reconhecimento nacional e internacional, tornando-se um dos mais expressivos poetas contemporâneos do país.

É autor de livros reconhecidos mundialmente, como “Faz escuro, mas eu canto”, “Silêncio e palavra”, “Manaus, amor e memória”, entre outros. Além de escritor, exerceu o jornalismo e serviu no Itamaraty como adido cultural no Chile, onde cultivou uma grande amizade com Pablo Neruda e Salvador Allende.

Sobre Tenório Telles

Tenório Telles é poeta, editor e ensaísta. Estudioso da Amazônia, dedica-se ao estudo da literatura que é produzida na região, sobre a qual publicou livros e artigos.

Mestre em Literatura e Crítica Literária, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com pesquisa sobre O sagrado na lírica de Murilo Mendes, atualmente realiza estudos de doutoramento na mesma Universidade.

Fez a graduação em Letras na Universidade Federal do Amazonas, onde igualmente bacharelou-se em Direito.

É autor de A derrota do mito, Canção da esperança & outros poemas, Viver, Introdução à literatura brasileira, Poesia e poetas do Amazonas e Antologia do conto do Amazonas (ambos em parceria com o escritor Marcos Frederico Krüger), Clube da Madrugada – presença modernista no Amazonas, Estudos de literatura do Amazonas (com Antônio Paulo Graça), Renovação e Prelúdio coral.

Foi coordenador editorial da Valer Editora, sendo o responsável, com Isaac Maciel, pela reedição de centenas de obras fundamentais da literatura regional e da história, mitologia, sociologia e antropologia da Amazônia.

Sobre Neiza Teixeira

Neiza Teixeira é doutora em Filosofia pela Universidade do Porto/Portugal. É autora de artigos publicados no Brasil, Portugal, Espanha (Catálogo do Museu de Cáceres) e Alemanha.

É autora do livro “Para aquém ou para além de nós: uma contribuição do pensamento “primitivo” ou “bárbaro” para o pensar do futuro”. Atualmente, é coordenadora editorial da editora Valer.

