‘Teatro performático de Jorge Bandeira’ abre 14° Mostra do Amazonas

Manaus - A 14ª Mostra de Teatro do Amazonas, nesta quinta-feira (8), inicia a temporada de apresentação de espetáculos no canal da Federação no Youtube, fetam.teatro. Cada espetáculo será exibido por 24h e terá votação popular para premiação em dinheiro.

Todos os vídeos oferecem acessibilidade com audiodescrição e transcrição em libras. Os debates sobre os espetáculos ocorrerão aos domingos conseguintes às apresentações às 14h via plataforma Zoom. O link será disponibilizado no Instagram @fetam.teatro.

São oito espetáculos entre classificação livre, infantil, infanto-juvenil e adulto concorrendo à premiação. A votação será das seguintes maneiras: curtidas no vídeo do espetáculo durante as 24 horas de exibição no canal do Youtube da FETAM, e marcações em stories no Instagram (@fetam.teatro) mostrando que estão assistindo ao espetáculo no período de 24 horas de exibição.

A premiação para o primeiro colocado é R$3 mil, para o segundo colocado é R$2 mil, e para o terceiro colocado mil reais. Os três espetáculos escolhidos pelo público serão anunciados no encerramento da mostra no dia 1 de maio. O debate sobre os espetáculos exibidos esta semana será neste domingo (4).

A 14ª Mostra de Teatro do Amazonas acontece de 01 de abril a 01 de maio de 2021. Realização Federação de Teatro do Amazonas. Apoio cultural do Governo do Amazonas, pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa por meio do Edital Cultura Criativa, Lei Aldir Blanc – Prêmio Feliciano Lana.

Com o intuito de fomentar a produção e gestão artístico-cultural do Estado do Amazonas, promovendo intercâmbio, oficinas, bate- papos, rodas de conversas e exibição de espetáculos.

Confira a programação dos espetáculos e debates:

Quinta feira (8)

Espetáculo: Artaud Jamais esteve aqui – O teatro performático de Jorge Bandeira

Classificação: 16 anos

Hora: 19h

Ficha Técnica: Edição: Wylliams Ferry; Produção: Rosa Malagueta e Bitta Catão; Estúdio: Rota 55; Direção Geral: Douglas Rodrigues; Ator: Antônio Bandeira do Amaral; Imagem: Rogério Campos; Roteiro: AACA – Associação dos Artista Cênicos do Amazonas – Arte & Fato; O teatro e seu duplo- Teatro e a Peste – Antonin Artaud.

Sexta-feira (9)

Espetáculo: Apneia: Ofélias

Classificação: 18 anos

Hora: 19h

Ficha técnica: Dramaturgia: Thais Vasconcelos com colaboração de Vanja Poty e Ariel Kuma; Direção: Vanja Poty; Edição e Montagem de Vídeo: Denni Sales; Atuação: Daniely Peinado, Denni Sales, Paulo Tiago, Thais Vasconcelos, Vanja Poty e Victor Kaleb; Trilha sonora: Diogo Navia e Naty Veiga.

Sábado (10)

Espetáculo: FINA

Classificação: Livre

Hora: 19h

Ficha Técnica: Estrelando: Thais Vasconcelos; Texto: Karen Acioly; Direção, Iluminação e Cenário: Tércio Silva; Supervisão Artística: Gilberto Gawronski; Direção Musical: Jeferson Mariano; Visagismo: Eugênio; Figurinos: Márcio Vinicius; Confecção Escultura "ELE": Cleyton Diirr; Manipulação de Boneco: Wagner Farias; Realização: UM Teatro Produções e Buia Teatro; Produção Geral: Maria Antonia A.; Fotos: Leo Leão.

Domingo (11)

Debate 1

Hora: 14h

Plataforma Zoom

Quinta-feira (15)

Espetáculo: Jogo do Bicho

Classificação: 16 anos

Hora: 19h

Ficha Técnica: Direção: Gleidstone Melo; Dramaturgia e sonoplastia: Pricilla Conserva; Elenco: Andreza Afro Amazônica, Diego Bauer e Lu Maya; Figurino, cenário e maquiagem: Frank Kitzinger; Vídeos da cena: Gleidstone Melo; Edição de áudio e arbitragem: Elson Arcos; Preparação Vocal: Berteson Amorim; Fotografias: Rodrigo Ribeiro; Assistente de Produção: Frank Kitzinger e Andreza Afro Amazônica; Produção geral: Grupo Garagem.

Sexta-feira (16)

Espetáculo: E nós que amávamos tanto a revolução

Classificação: 16 anos

Hora: 19h

Ficha Técnica: Dramaturgia - Ewerton Frederico; Direção - Felipe Maya Jatobá; Provocação Criativa – Gilberto Gawronski; Assistência de Direção - Caio Muniz; Elenco - Jorge Ribeiro, Nícolas Queiroz e Raiana Prestes; Cenografias e Figurinos - Felipe Maya Jatobá; Maquiagem - Daniely Lima; Fotografias - César Nogueira; Assessoria de Comunicação – Laynna Feitoza.

Sábado (17)

Espetáculo: Amélia

Classificação: Livre

Hora: 19h

Ficha Técnica: Concepção Dramatúrgica e texto: Cairo Vasconcelos; Direção: Cairo Vasconcelos; Concepção Cênica: Pabi Xavier e Cairo Vasconcelos; Cenografia: Emília Pontes, Cairo Vasconcelos e Pabi Xavier; Boneca: Claudia Marques; Iluminação: Cairo Vasconcelos e Emília Pontes; Manipulador: Cairo Vasconcelos.

Domingo (18)

Debate 2

Hora: 14h

Plataforma Zoom

Quinta-feira (22)

Espetáculo: ÜHPÜ - CORPO

Classificação: Livre

Hora: 16h e 19h

Ficha Técnica: Direção: Bu'ú Kennedy Ye’pá Mahsã (Tukano) e Chris Tk Huni Kuin (Kaxinawá); Performers: Camila Borges, Ton Brasil, Gabriel Mota, Ney O Virgem, Luisa Braga, Luiz Davi Vieira, Bu'ú Kennedy, Chris Tk Huni Kuin; Trilha Sonora: Chris Tk Huni Kuin, Camila Borges, Luiza Braga; Coodernação Performativa (Geral) Luiz Davi Vieira; Fotografias: Alonso Junior e Cesar Junior; Designe Gráfico: Thais Vasconcelos, Produção de Vídeo: Cesar Nogueira; Produção: Tabihuni.

Sexta-feira (23)

Espetáculo: Provérbios de Burro

Classificação: 14 anos

Hora: 19h

Ficha Técnica: Direção, atuação e produção geral: Ítalo Rui; Dramaturgia: Marcos Miramar; Assistência de direção e operação de som: Isabela Catão; Cenário: Ítalo Rui e Isabela Catão; Figurino e cenotécnica: Laury Gitana; Iluminação e operação de luz: Daniel Braz; Teatro de Papel: Eric Lima com colaboração de Laury Gitana; Trilha Sonora: Ítalo Rui com colaboração de Isabela Catão e Yago Reis; Preparação Corporal: Viviane Palandi; Fotografia: Larissa Martins e Rodrigo Ribeiro.

Sábado (24)

Espetáculo: Preciso Falar

Classificação: 12 anos

Hora: 14h

Ficha Técnica: Atuação: Daniely Lima; Dramaturgia: Danily Lima e Jean

Palladino; Direção: Jean Palladino; Provocação Cênica: Andreza Afro Amazônica; Orientação Cênica: Vanja Poty; Produção: Kelly Vanessa; Fotos: Larissa Martins e Jean Palladino.

Sábado (24)

Espetáculo: Vacas Bravas [online]

Classificação: 16 anos

Hora: 19h

Ficha Técnica: Direção e Dramaturgia: Taciano Soares; Elenco: Ítalo Rui, Julia Kahane e Taciano Soares; Figurino: Eric Lima e Laury Gitana; Assistente de Fotografia: Jean Palladino; Adereços: Jean Palladino e Wilas Rodrigues; Operação de câmera externa: Ana Camargo, Jean Palladino e Eric Lima; Operação de câmera interna: Ítalo Rui, Julia Kahane e Taciano Soares; Edição: Eric Lima; Músicas: Luzeiro e Eric Lima; Iluminação: Wilas Rodrigues; Legendas: Ana Camargo.

Domingo (25)

Debate 3

Hora: 14h

Plataforma Zoom

