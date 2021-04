Coreógrafo Victor Maia e drag queen Velma Real participam de live

| Foto: Divulgação

A escola In Cena Casa de Artes e Produções promove, nesta quinta-feira (8) e sexta-feira (9), live com o coreógrafo e ator Victor Maia e com a drag queen Velma Real. Os temas de abordagem serão o espetáculo Kinky Boots e o universo drag no teatro musical. As transmissões acontecem a partir das 20h (horário de Brasília), no instagram @incenaoficial.

Durante as lives, o público vai poder conhecer mais sobre o curso “Um estudo da obra Kinky Boots”, que está com inscrições abertas na In Cena. Victor Maia, instrutor do curso, participa da live nesta quinta-feira (8). Fã declarado do espetáculo Kinky Boots, Victor vai compartilhar com o público um pouco sobre o texto, as coreografias do musical e como ele observa a relação da música com os personagens.

Victor Maia acumula na carreira participação em produções de sucesso como “60! Doc musical”, “70! Doc Musical” e “Meu Destino é ser Star”, além de atuar como coreógrafo do programa Caldeirão do Huck, da Rede Globo.

Na sexta-feira (9) é a vez de Velma Real compartilhar um pouco da sua experiência no teatro musical e a importância do espetáculo Kinky Boots ao retratar o universo drag. Velma Real atua no teatro profissional como ator, desde os 15 anos de idade.

Há cerca de nove anos passou também a realizar trabalhos como visagista, em musicais como Constellation, Depois do amor, Estúpido Cupido, O mundo Mágico de Oz e A Dama e o Vagabundo. Velma também atua na área de pesquisa de drag queen e oferece aulas particulares sobre visagismo.

O curso “Um estudo da obra Kinky Boots” está com inscrições abertas pelo e-mail [email protected] ou pelo número (21) 97124-1001. Com carga horária de 20 horas, o curso inicia na próxima terça-feira (13). As aulas acontecem todas as terças e quintas-feiras, das 19h às 21h. A capacitação é direcionada a atores, bailarinos e cantores, a partir de 16 anos. Durante as aulas, os alunos farão um estudo aprofundado do texto e dos personagens.

Haverá atividades práticas, no estilo de dança st iletto, e harmonia vocal.





A In Cena Casa de Artes e Produções começou a funcionar no ano passado de forma on-line. A sede física da escola será inaugurada nos próximos meses, no Rio de Janeiro. O diferencial da escola é a preparação que oferece aos artistas com foco no mercado de trabalho e o corpo docente, altamente capacitado.

