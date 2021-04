Trabalha com produção cultural? Veja editais com inscrições abertas

Cultura e Economia Criativa listam editais com inscrições abertas | Foto: Michael Dantas/SEC

Manaus (AM) - Para dar suporte à cadeia produtiva da cultura e fomentar a produção artística, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa reuniu editais com inscrições abertas. A proposta é ampliar as possibilidades para artistas de diferentes segmentos.

Confira:





10º PrixPhoto Aliança FrancesaInscrições até sábado (10)





O 10º Prix Photo Aliança Francesa abre inscrições para o concurso de fotografias com o tema “Reflexos”. O prêmio é destinado a fotógrafos, pessoa física, maiores de 18 anos e residentes em território nacional.

Os valores das premiações variam de pacotes de viagens entre R$ 3 mil e R$ 7 mil, respectivamente, para o primeiro lugar e segundo lugar da escolha do júri oficial. Na categoria do júri popular, o valor do pacote de viagem é de R$ 3 mil. Mais informações: prixphotoaf.com.br/home.

Arte Digital

Inscrições até 20 de abril





O Homeostasis Lab, plataforma virtual brasileira dedicada a pesquisa, mapeamento, catalogação e exibição de arte digital na internet, está com inscrições abertas para premiar três obras de arte digitais com R$ 1 mil.

Todos os trabalhos devem pertencer a qualquer modalidade de net art e arte digital: arte cibernética, arte algorítmica, arte em código, arte generativa, net-art, glitch-art, machine learning, deep fake e outras formas de inteligência artificial, instalação transmidiática, escultura digital, animação 2D e 3D, game-art, hologramas, performance transmidiática, comunidades virtuais, criptoarte, aplicativos de arte, arte imersiva (AR, VR e MR), filtros, GIF animado, meme, boomerang, arte hacker, arte cibernética, pintura digital, fotografia digital, poesia digital, bioarte, arte sonora, pixel art, software art e outras denominações análogas.

Podem participar artistas maiores de 18 anos. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo site homeostasislab.org.

Festival de Sanfoneiros





Inscrições até 20 de abril





Estão abertas as inscrições para a 10ª edição do Festival de Sanfoneiros de Feira de Santana, que tem como tema panorama e diversidade da sanfona no Brasil.

Os artistas podem enviar um vídeo com a apresentação, e os selecionados vão ser exibidos nas plataformas digitais do evento. Mais informações: cuca.uefs.br.

Qualicult





Inscrições até 22 de abril





O Edital Cultural Qualicult, iniciativa da Qualicorp para apoiar artistas brasileiros de qualquer formação afetados pela pandemia da Covid-19, vai selecionar 90 projetos nas categorias de Teatro e Poesia, com peças de teatro (autores nacionais), contação de histórias (literatura brasileira), saraus (poesias brasileiras); Música, que abrange apresentações de compositores e cantores nacionais; e Dança, com apresentações de ritmos brasileiros.

As inscrições podem ser individuais ou em grupo, mas as performances precisam ser de autoria própria. Os projetos escolhidos vão ser apresentados em formato on-line.

Vão ser selecionados 15 projetos individuais e 15 grupais/coletivos, em cada categoria. Os individuais recebem prêmios de R$ 5 mil, cada, e os grupais/coletivos R$ 8 mil, cada.

Mais informações: qualicult.qualicorp.com.br.

Prêmio LeYa

Inscrições até 30 de abril





Estão abertas as inscrições para o Prêmio LeYa de 2021, que vai escolher uma obra inédita de ficção literária, na área do romance. O valor do prêmio é de 50 mil euros, o equivalente a R$ 332.540,00.

Podem se inscrever pessoas com obras individuais, escritas em português, de qualquer nacionalidade. Os originais submetidos devem conter no mínimo 200 mil caracteres, incluindo espaços. Mais informações: [email protected]

Bienal do Sertão de Artes Visuais

Inscrições até 30 de junho

Estão abertas as inscrições para a Bienal do Sertão de Artes Visuais, que, neste ano, vai ser em formato digital.

São aceitas obras de artistas, curadores ou grupo de artistas de todas as nacionalidades e regiões, como escultura, fotografia, pintura, performance, videoarte, desenho, instalação, gravuras, novas mídias, além de projetos de arte e curadoria.

*Com informações da assessoria

