Cantor parintinense realiza live com grandes sucessos do pagode

O cantor parintinense Normandinho Junior vai realizar no próximo sábado (10) a live "Essência, Ritmos e Referências", com muito alto astral e grandes sucessos de Jorge Aragão, Belo, Exaltasamba, Sorriso Maroto e Revelação.

A transmissão será feita pelo YouTube e Facebook do Coiote Parintins, com apresentação de Hudson Lima e Sarah Reis, a partir das 16h.

A realização da live é fruto de um projeto aprovado por meio da Lei Aldir Blanc, por meio da Prefeitura de Parintins, com apoio do Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura e Governo Federal.

Normandinho Junior vai realizar o evento em parceria com o grupo Só Pagode, bastante famoso nas festas de Parintins. Entretanto, não será permitido a presença do público para respeitar as regras de prevenção da Covid-19.

“Estamos sentindo muita falta do público. Quando anunciamos esse tipo de evento, várias pessoas nos procuram para prestigiar. Mas devido a pandemia precisamos seguir as regras de prevenção. Estamos com saudade disso tudo”, reitera.

Incentivo

Cerca de 20 pessoas fazem parte da produção o evento. Ele destacou o trabalho da equipe responsável pela transmissão on-line.

“Nós temos uma equipe muito boa e todo mundo está se ajudando. A banda em si é muito boa, todos demonstraram interesse em participar do projeto. A produção da live está sendo bem legal. Claro, nós também agradecemos a compreensão da Vigilância Sanitária por autorizar a realização do evento”, disse.

A produtora cultural Irian Butel é uma das responsáveis pela produção da live. Ela explica que o projeto vem seguindo um cronograma estabelecido pelo edital.

“O projeto ganha sua culminância de forma consciente e notamos um amadurecimento dos músicos diante dessa realidade. Todos enfrentam suas dificuldades de forma madura e com muita amizade. Sabemos a paixão que o Normandinho tem pela música e a arte fala por todos nesse momento especial”, conclui.

