Amazonas sedia Primeiro Festival Internacional de Graffiti Feminino

Arte feminina em graffiti | Foto: Divulgação

PRESIDENTE FIGUEIREDO (AM) – Com o objetivo de exaltar as mulheres da cena Hip-Hop, a primeira edição do Festival de Graffiti Feminino Yapai Waina será realizada nos dias 13, 14 e 15 de maio, na terra das cachoeiras, em Presidente Figueiredo.

O evento está sendo organizado pelo “Graffiti Queens” e ocorrerá de forma híbrida - presencial e virtual.





A etapa presencial se caracteriza pela pintura de um muro no túnel Galeria Zé Amador, que abrange duas estradas na entrada de Presidente Figueiredo.

Segundo uma das organizadoras do evento, a amazonense Sarah Ferreira, conhecida como Chermie, o local foi escolhido por hospedar diversos movimentos culturais do município, além de ajudar a descentralizar as ações artísticas no Amazonas.

| Foto: Divulgação

“O Festival vai contribuir para deixar o espaço mais colorido e com cor, tanto para a cidade quanto para os viajantes que utilizam o túnel”, disse.

Várias artistas, inclusive estrangeiras, irão participar do evento. Representantes da Venezuela, São Paulo, Ceará, Piauí, Acre, Amazonas, Brasília, Rondônia e outros estados marcam presença na pintura do mural.

A programação on-line conta com mesa de abertura, debatendo o tema “O Poder da Arte na Vida das Mulheres e na Sociedade”, além de apresentações culturais.

“Uma metade on-line será a abertura e as apresentações de artistas locais. Já o graffiti, que é uma coisa totalmente física, é a única atividade que será realizada de forma presencial, junto com oficinas de graffiti que vão acontecer para as crianças em Presidente Figueiredo”, contou Chermie.

| Foto: Divulgação

Conforme a organizadora, a ideia de realizar o festival surgiu pela necessidade de fazer um evento feminino em Manaus, já que a capital não recebe algo nesse estilo há mais de 10 anos.

“É importante ter outro evento feminino em Manaus, ainda mais de porte internacional, pois o estado do Amazonas é o maior polo de graffiti da região Norte”, enfatizou a grafiteira.

Também organizadora do evento, Kina Kokama reforçou a importância do festival. “É uma perspectiva diferente, totalmente necessária para a cultura do Norte. Somos ricos em ambos os aspectos culturais, como cultura indígena e cultura Hip Hop e a junção dessas duas culturas, vem para fomentar e fortalecer a visão da mulher nortista e indígena”.

Raízes Kokama





O nome Yapai Waina, que nomeia o evento, significa na língua indígena Kokama, “levanta mulher”. Segundo Kina Kokama, essa é a visão que pretende levar ao encontro.

| Foto: Divulgação

“É aquela visão de ninguém soltar a não de ninguém. Como nunca esperado, o festival vem trazendo e mostrando o poder da mulher diante da sociedade, toda a bravura em fazer acontecer suas vontades e se posicionar em suas lutas em busca de igualdade e direitos sobre si mesma”, disse.

Ambas as organizadoras possuem raízes Kokama e buscaram enaltecer os povos indígenas com a nomeação. Chermie busca também se inspirar nessas temáticas nos trabalhos artísticos.

“É uma forma de valorizar nosso povo, nossa cultura e acabar com o preconceito contra indígenas”, finalizou.

O evento foi contemplado pelo Programa Cultura Criativa – Lei Aldir Blanc, promovido pelo Governo do Estado do Amazonas.





Leia mais:

Obra de Raiz Campos inspira nova estampa da Manart

Documentário sobre grafite manauara ganha teaser de lançamento