Safadão, Zé Vaqueiro e Raça Negra: confira shows para assistir em casa

Os artistas têm dado um jeitinho de manter os fãs animados: fazendo lives! Os shows são transmitidos ao vivo através das redes sociais e garantem a alegria de quem sente falta daquele happy hour do fim de semana. Confira o que vem por aí:

Lives do dia 09/04 (sexta-feira)







Festival AFROMUSIC #2 – 19h (YouTube)

Festival Roque Pense! (Kaê Guajajara) – 20h (YouTube)

Wesley Safadão – 20h (YouTube)





Lives do dia 10/04 (sábado)





Rick & Renner – 16h (YouTube)

Turma do Pagode – 17h (YouTube)

Zé Vaqueiro – 20h (YouTube)

Raça Negra – 21h (YouTube)





Lives do dia 11/04 (domingo)





Festival Roque Pense! (Afrodite, LOrac Lopez, Lavínia, Athena e Dj Moonjay) – 20h (YouTube)





Hip Hop





A programação da semana na “Agenda Virtual”, do Portal da Cultura do Amazonas, vai ser marcada por Hip Hop. No sábado (10) e domingo (11), tem Encontro de Hip Hop no Norte, a partir das 10h, com workshops, batalhas, shows, bate-papos e mostra virtual no Instagram (@Eh2Norte).

O evento virtual tem confirmados para os workshops de dança nomes como Let Garcia, Israel Alves, Gui Negão, Geffiter Garcia e Tonton Santos.

