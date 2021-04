Livro com obras femininas da literatura amazonense é lançado em Manaus

As múltiplas faces da literatura de autoria feminina’ acabou por reunir grandes nomes da atualidade em um só lugar | Foto: Divulgação

Manaus – Você consegue lembrar de pelo menos duas escritoras amazonenses, com o nome na ponta da língua? Cresceu tendo como referência literária grandes nomes femininos de empoderamento amazônida? São perguntas simples, mas que podem gerar grandes debates dentro e fora das salas de aula. Foi através desses questionamentos que nasceu o livro "As múltiplas faces da literatura de autoria feminina" de José Benedito dos Santos.

A obra reúne produções escritas por mulheres amazonenses que enxergam a literatura como ato de resistência. Através de críticas especializadas, o autor busca entender como elas foram esquecidas no cenário local, majoritariamente composto por homens.

“A literatura brasileira, desde sua fundação, se configurou como um espaço privilegiado da escrita masculina, excluindo muitas vezes, as produções literárias desenvolvidas por mulheres”, conta.

Literatura apagada

A inquietação de José Benedito que deu margem a existência desse projeto, veio desde o início no meio acadêmico. Logo quando entrou na faculdade e cursou a matéria de Literatura Amazonense, ouviu de uma professora que na época, no Amazonas, existiam apenas duas mulheres escritoras: Violeta Branca e Astrid Cabral.

" Curiosamente, estudamos/analisamos somente obras de autoria masculina. Afinal, por que na literatura amazonense composta por mais 500 autores masculinos, existiam apenas duas mulheres escritoras? " José Benedito dos Santos, Escritor e pesquisador

Durante seu mestrado e a partir desse questionamento, o autor elaborou toda sua tese envolta do assunto, pesquisando a fundo a história literária amazonense, que há muito tempo estava esquecida. Por fim, ele acabou encontrando várias poetas, contistas, cronistas, romancistas, teatróloga, autoras de literatura infanto-juvenil, críticas literárias, citadas em algumas antologias publicadas no Amazonas.

Por consequência, José Benedito percebeu um processo naturalização do apagamento literário feminino, principalmente quando a crítica especializada, de séculos atrás, ignorava completamente a existência dessas mulheres, independente de etnia ou classe social. Desta forma, "As múltiplas faces da literatura de autoria feminina" acabou por reunir grandes nomes da atualidade em um só lugar.

Fortalecimento da identidade cultural

Em conjunto, o autor reuniu 16 pesquisadores para criar uma crítica especializada sobre obras de muitas autoras que sequer tiveram a chance de se expressar, como Nélida Pinõn, Sophia de Mello Andresen, Martha Batalha, Violeta Branca, Paulina Chiziane, Astrid Cabral, Virginia Woolf e muitos outras.

O objetivo é perceber e estudar como estas mulheres mostraram a cultura amazônica, suas lutas contra o patriarcado, o silenciamento, sexismo e até mesmo exclusão social. De acordo com Santos, entender esse processo significa propor uma nova visão de mundo a partir da perspectiva feminina.

Desta forma, estas obras conseguem finalmente obter a visibilidade e o mérito que jamais tiveram, ao passo em que podem ser estudadas e analisadas entre o meio acadêmico.

“Será uma obra essencial para que professores de graduação e pós-graduação da área de Letras, e, consequentemente, os alunos da educação básica e o público em geral, conheçam obras de algumas mulheres escritoras amazonenses”, conclui.

‘As múltiplas faces da literatura de autoria feminina’ foi um projeto contemplado pelo Edital do Programa Cultura Criativa – 2020/ Lei Aldir Blanc – Prêmio Feliciano Lana do Governo do Estado do Amazonas, com apoio do Governo Federal. Ele será lançado neste mês de abril e estará disponível também em bibliotecas das escolas públicas, instituições de nível superior e na Academia Amazonense de Letras (AAL).

