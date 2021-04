Marujada de Guerra promove Oficina de Percussão em Manaus

Rogério Jesus, coordenador do projeto, ressalta a importância da iniciativa para o retorno das atividades do grupo rítmico | Foto: Divulgação

A Marujada de Guerra, grupo rítmico do Boi-Bumbá Caprichoso, abre inscrições para Oficina de Percussão a partir deste sábado (10) até o próximo dia 20 de abril.

O público-alvo da oficina são as pessoas interessadas em adquirir conhecimentos sobre a arte de fabricação, manutenção e afinação de instrumentos de percussão que dão ritmo à toada, identidade musical do boi-bumbá de Parintins.

Rogério Jesus, coordenador do projeto, ressalta a importância da iniciativa para o retorno das atividades do grupo rítmico. Ele enfatiza que a oficina seguirá as normas recomendadas pelas autoridades sanitárias devido à pandemia.

" É imprescindível essa alternativa de apoio cultural do Governo do Estado às atividades da Marujada que, aos poucos, voltará a cumprir suas metas de trabalho " Rogério Jesus, coordenador do projeto,

Os interessados em obter informações e participar da Oficina de Percussão da Marujada de Guerra, podem entrar em contato com (92) 99175-3413.

Realização

A Oficina de Percussão da Marujada de Guerra será realizada no Atlético Rio Negro Clube – Av. Epaminondas, Centro da capital – no período de 26 a 30 de abril, das 14 às 18 horas. Ministrará a oficina Ney Dartanhã Gadelha, experiente mestre de percussão, com trabalhos desenvolvidos nas escolas de samba Unidos do Alvorada e Mocidade Independente de Aparecida, Batucada do Boi Garanhão e Marujada de Guerra do Boi Caprichoso.

Ney Gadelha, que também desenvolve atividades com grupos de jovens em comunidades da capital, exalta a oportunidade de trabalhar com o público do boi-bumbá. “A oficina vai despertar o interesse na arte e agregar conhecimento”, disse o mestre de percussão.

Projeto

A Oficina de Percussão da Marujada de Guerra é um projeto contemplado no edital Prêmio Feliciano Lana, que faz parte das ações emergenciais da Lei nº 14.017/2020, conhecida como Lei Aldir Blanc, operacionalizada no Estado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

*Com informações da assessoria

