Boi Caprichoso apresenta projetos ao prefeito de Parintins

O administrador municipal visitou o patrimônio do bumbá, acompanhado do presidente da Câmara de Parintins, Mateus Assayag | Foto: Divulgação

O presidente do Boi Caprichoso, Jender Lobato, mostrou ao prefeito de Parintins, Bi Garcia, o planejamento em execução dos trabalhos de transformação do curral Zeca Xibelão e da Escola de Artes Irmão Miguel de Pascale em um complexo sociocultural.

O administrador municipal visitou o patrimônio do bumbá, acompanhado do presidente da Câmara de Parintins, Mateus Assayag, e do vereador Telo Pinto, na sexta-feira (09).

O projeto ousado, idealizado pelo presidente Jender Lobato, é integrar o curral à área da escola de artes, com praça de alimentação, com a inclusão de acessibilidade para pessoas com deficiência, banheiros para os dançarinos, coreógrafos e músicos.

" Vai se tornar um ambiente dinâmico para receber com muito conforto as pessoas. Nossa ideia é voltar a ter mesas com cadeiras para os idosos assistirem as apresentações, por exemplo " Jender Lobato, presidente do boi Caprichoso,

Mesmo com dificuldades pela não realização do Festival de Parintins desde 2020 por conta da pandemia da Covid-19, o dirigente enfatiza que o Boi Caprichoso tem credibilidade, ousadia e planejamento para a reformulação da área. "Essa abertura da parte da lateral entre o curral e a escolinha será um grande marco, porque vai trazer o retorno das famílias ao Zeca Xibelão, com brinquedoteca para as crianças se divertirem. Tenho certeza que ficará muito bonito e dará orgulho à nação azulada", afirma o presidente.

Com a revitalização, o complexo ficará aberto ao público, com acesso ao memorial às vítimas da Covid-19 e ao Centro de Documentação e Memória (Cedem). "Só a pintura do nosso querido ídolo Arlindo Jr já trouxe muita gente para fazer fotos. Teremos vários outros pontos dentro do curral para as pessoas conhecerem. É um pouco da reconstrução da história do Boi Caprichoso. Estou muito e confiante de que, embora não tenha festival, a gente vai poder resgatar nossas raízes e colocar o nome do Zeca Xibelão através de uma imagem", frisa Jender.

Bi Garcia reconheceu a ousadia de Jender Lobato em reformar o curral. "É uma estrutura que não pode ficar abandonada, embora não tenha festival. Vai muito da criatividade de cada presidente manter essa estrutura renovável o tempo todo. Em nossos governos, a Prefeitura de Parintins sempre foi parceira dos bois, tanto na captação, quanto no repasse de recursos. Conheci esse trabalho para que o patrimônio seja preservado, que futuramente a gente possa sair da pandemia e ter a alegria do boi-bumbá novamente na nossa cidade", destaca.

Bi Garcia reconheceu a ousadia de Jender Lobato em reformar o curral | Foto: Divulgação

O presidente da Câmara de Parintins, Mateus Assayag, também considera ousado o trabalho de Jender Lobato, mesmo sem a disputa fisicamente na arena desde o surgimento da pandemia da Covid-19. "O Boi Caprichoso é todo revitalizado. O presidente está de parabéns. Nós, enquanto vereadores, apoiamos a cultura e a arte da terra, a festa do boi-bumbá, nossa grande tradição. Com certeza, de mãos dadas, somamos forças com o Jender e toda nação, para que a gente possa estruturar cada vez mais o Boi Caprichoso", pontua.

