Vocalista do U2 pode ser convidado para celebrar fim da pandemia no AM

Manaus – Sem dúvidas, a pandemia adiou muitos eventos e desfez vários planos. Para “recompensar” esse tempo perdido, o prefeito de Manaus, David Almeida, revelou que pretende convidar o cantor Bono Vox, vocalista da Banda U2, para uma grande celebração no fim da pandemia de Covid-19, em Manaus.

Durante entrevista ao "Public Broadcasting Service" (PBS-TV) e ao "The New York Times", imprensa dos Estados Unidos da América, Almeida também deixou implícito que outros nomes conhecidos do público podem marcar presença na Paris dos Trópicos.

"Sonho que um dia nós possamos celebrar isso aqui, para que o mundo olhe para cá com uma grande celebração e nós vamos em busca do apoio do Bono Vox", disse o prefeito.

O irlandês Bono Vox é um defensor declarado das riquezas naturais e da Amazônia, o que levou o artista a ser cotado para celebração em Manaus. David Almeida explicou que o evento serviria para atrair os olhos do mundo para as coisas boas da cidade e da população, no momento em que a capital amazonense vencer a pandemia.

“Passamos por momentos muito difíceis. Somos uma cidade no meio da floresta com mais de 2,2 milhões de habitantes. Então, quando tudo isso passar, nós queremos fazer uma celebração na nossa cidade. Celebração da vida, alegria e torcendo para que tenhamos dias melhores na nossa cidade”, concluiu.

Bruno Mars em Manaus

Antes de David Almeida, o ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, também possuía grandes planos para eventos na capital amazonense. Em anúncio sobre o cancelamento do Réveillon que marcou o início de 2021, ele afirmou que tinha negociações para trazer Bruno Mars e Roberto Carlos para a virada de ano.

“Em função da própria regeneração financeira da Prefeitura, de ela ter condições de investir, nós estávamos muito ambiciosos. Nós estávamos tratando, e não era fácil a tratativa, ele é muito ocupado, mas nós pensávamos no Roberto Carlos para o aniversário da cidade”, contou.

Sobre Bruno Mars, Arthur Neto também elogiou e compartilhou ser fã do cantor. “E nós estávamos tentando contato com os agentes do Bruno Mars. Porque eu adoro a música dele, adoro a dança dele, adoro tudo que vem dele. A letra.... ele é um grande poeta”, comentou.

Apesar dos planos não serem concretizados, o assunto repercutiu durante o fim do mandato de Arthur Neto.

