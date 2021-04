Corpos Artísticos fazem lives do Teatro Amazonas; confira programação

Teatro Amazonas | Foto: Michael Dantas/Secretaria de Cultura e Economia Criativa

Manaus (AM) - Os Corpos Artísticos da Secretaria de Cultura e Economia Criativa realizarão uma série de lives sem público, por meio das redes sociais, a partir desta terça-feira (13/04), às 20h, direto do Teatro Amazonas.

O programa iniciará com a Orquestra de Violões do Amazonas (Ovam) e a Orquestra de Câmara do Amazonas (OCA), que subirão ao palco com quadro reduzido de músicos devido aos protocolos de segurança e prevenção contra a Covid-19.

“Queremos oferecer ao público que está em casa o talento de nossos Corpos Artísticos, tanto como incentivo para evitar aglomerações como para amenizar as saudades das apresentações no Teatro Amazonas. Seguiremos rigidamente os protocolos de segurança, com o uso de equipamentos de proteção e também distanciamento social, com poucos músicos no palco e equipe técnica também reduzida”, declara o secretário Marcos Apolo Muniz, titular da pasta.

Antes de cada apresentação será realizada uma breve entrevista com integrantes de cada grupo, que irão conversar sobre curiosidades do repertório e autores das obras. “Nosso objetivo é aproximar o público ainda mais dos Corpos Artísticos do Estado, para que conheçam suas vivências e o trabalho que exercem dentro de seus grupos”,ressalta Marcos Apolo.

As lives com os Corpos Artísticos serão realizadas sempre às terças e quintas-feiras, às 20h, no Facebook e YouTube da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (@culturadoam), e também pelas redes sociais da TV Encontro das Águas (@tvencontrodasaguass).

Apresentações

Orquestra de Violões do Amazonas retorna ao palco do Teatro Amazonas com um repertório de samba. | Foto: Michael Dantas/Secretaria de Cultura e Economia Criativa

Nesta terça, a Orquestra de Violões do Amazonas retorna ao palco do Teatro Amazonas com um repertório de samba. No espetáculo, a Ovam vai interpretar autores que mostram a origem do gênero, além de ir de encontro ao contemporâneo e também ressaltar o chorinho em obras de Ernesto Nazareth.

A lista de músicas contempla ainda Ataulfo Alves e Mário Lago, Paulo Flores, Waldir Azevedo, Dominguinhos, Fausto Nilo e Nando Cordel. Os entrevistados serão os músicos Benjamin Prestes e Neil Armstrong.

Já na quinta-feira (15/04), a Orquestra de Câmara do Amazonas oferecerá ao público obras do compositor alemão Wolfgang Amadeus Mozart, com a “Pequena Serenata Noturna”, e do russo Piotr Ilitch Tchaikovsky, interpretando a “Serenata para cordas em dó Maior”.





Os violinistas Giovanny Conte e Elena Koynova conversarão com o público neste dia





A Orquestra de Violões volta ao palco no dia 20 de abril, com um repertório homenageando o regional. Músicas de Carrapicho, Robertinho Chaves e China, Adelson Santos, Natacha Andrade, Pereira, entre outros, farão parte do espetáculo. A Amazonas Filarmônica faz sua estreia na programação de lives no dia 22 de abril, com um quarteto de cordas.

Serão apresentadas obras de Luigi Boccherini, Mozart e Alexander Borodin. No dia 27 de abril, a OCA retorna para apresentar o “Quarteto nº 4”, de Ludwig van Beethoven.

E, finalizando a programação para o mês de abril, no dia 29, a Amazonas Filarmônica, com um trio de cordas e percussão, interpretará obras de Boccherini, Edward Elgar, Timóteo Esteves, Gerson Filho, além de Sivuca e Glorinha Gadelha.

