Oscar 2021: quem leva a estatueta de Melhor Ator?

Uma consideração sobre a categoria de Melhor Ator no Oscar é unânime: Chadwick Boseman é a aposta certeira. Concorrendo contra Anthony Hopkins, Gary Oldman, Riz Ahmed e Steven Yeun, a indicação póstuma pelo personagem Levee, em “A Voz Suprema do Blues”, comoveu após a morte do intérprete de Pantera Negra, em 2020.

Apesar de ser o nome preferido para o prêmio, Riz Ahmed, de “O Som do Silêncio”, é uma competição do ator pela força que o filme independente tem conquistado em Hollywood. Mas a corrida pelo Oscar continua e a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas pode surpreender. O EM TEMPO reuniu os indicados para a categoria de Melhor Ator na principal premiação do cinema.

A cerimônia está marcada para o dia 25 de abril. Segundo a organização, ela será presencial, mas, por causa da pandemia do coronavírus, a transmissão ao vivo acontecerá de vários locais diferentes.

Chadwick Boseman em "A Voz Suprema do Blues"

O último filme do ator Chadwick Boseman vem lhe rendendo diversas premiações no circuito cinematográfico, incluindo o SAG Awards, uma das prévias do Oscar.

Antes mesmo da indicação, o nome de Chadwick já rendeu comoções e as chances são positivas como o personagem Levee. Além disso, o papel foi considerado pelos críticos de cinema como uma última prova do talento do artista.

Durante as gravações, o ator lutava contra um câncer de cólon, mas, nas telas, isso não alterou o impacto e o espírito que ele transmite como o trompista Levee, outro ponto positivo para ganhar a estatueta.

“A voz suprema do blues” acompanha Ma Rainey - interpretada por Viola Davis - em Chicago, no ano de 1927, numa sessão de gravação de álbum mergulhada em tensão entre o ambicioso Levee e a gerência branca que está determinada a controlar a incontrolável mãe do Blues.

Onde assistir? Netflix

Riz Ahmed em "O Som do Silêncio"

Como um filme independente, “O Som do Silêncio” deve percorrer uma longa caminhada na corrida do Oscar, mas Riz Ahmed vem conquistando cada vez mais espaço em Hollywood. O papel do protagonista Ruben recebeu elogios pelo equilíbrio e intensidade do ator.

Em “O Som do Silêncio”, um jovem baterista teme pelo futuro quando percebe que está gradualmente ficando surdo. Duas paixões estão em jogo: a música e a namorada, que é integrante da mesma banda de heavy metal que o rapaz.

Essa mudança drástica acarreta em muita tensão e angústia na vida do baterista, atormentado lentamente pelo silêncio.

Onde assistir? Amazon Prime Video

Anthony Hopkins em "Meu Pai"

Como o personagem Anthony, Hopkins recebeu aclamações e a atuação foi considerada a melhor da carreira do artista e está em alta com a Academia, após a participação na temporada passada por “Dois Papas”.

No entanto, Hopkins perdeu força na premiação por não fazer campanha, e, inclusive faltou em algumas premiações da qual foi indicado na temporada passada.

Em “Meu Pai”, um homem idoso recusa toda a ajuda da filha à medida que envelhece. Ela está se mudando para Paris e precisa garantir os cuidados dele enquanto estiver fora, buscando encontrar alguém para cuidar do pai.

Ao tentar entender as mudanças, ele começa a duvidar dos entes queridos, da própria mente e até mesmo da estrutura da realidade.

Onde assistir? Now, Apple TV ou Google Play

Gary Oldman em "Mank"

O filme “Mank” é o campeão de nomeações no Oscar, concorrendo a 10 categorias no total. No papel principal, Gary Oldman também foi premiado em outra cerimônia, mas concorre com nomes fortes.

A indicação de Oldman era esperada, mas o ator também ganhou um Oscar recentemente, pelo papel no filme “O Destino de Uma Ação” e talvez não receba outra estatueta tão cedo.

O enredo de “Mank” segue a história tumultuosa do roteirista Herman J. Mankiewicz, da obra-prima icônica de Orson Welles, Cidadão Kane (1941) e a luta com o autor Orson Welles pelo crédito do script do grandioso longa.O enredo de “Mank” segue a história tumultuosa do roteirista Herman J. Mankiewicz, da obra-prima icônica de Orson Welles, Cidadão Kane (1941) e a luta com o autor Orson Welles pelo crédito do script do grandioso longa.

Onde assistir? Netflix

Steven Yeun em "Minari"

Apesar de também colecionar indicações, “Minari” não mostrou força na temporada de premiações, e o ator Steven Yeun pode sofrer por isso. Premiado, o trabalho de Yeun também recebeu elogios no filme, mas sem grandes momentos.

“Minari” se passa nos anos 80. David, um menino coreano-americano de sete anos de idade, que se depara com um novo ambiente e um modo de vida diferente quando o pai, Jacob, muda a família da costa oeste para a zona rural do Arkansas.

Entediado com a nova rotina, David só começa a se adaptar com a chegada da avó. Enquanto isso, Jacob, decidido a criar uma fazenda em solo inexplorado, arrisca as finanças, o casamento e a estabilidade da família.

Onde assistir? Sem data de estreia prevista no Brasil

