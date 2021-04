Data da 4ª temporada de Elite é anunciada com vídeo do novo elenco

| Foto: Divulgação

A data já está confirmada! A Netflix divulgou um vídeo na manhã desta segunda-feira (12) com a estreia da 4ª temporada de Elite para o dia 18 de junho. Conforme o anúncio, que não trouxe spoilers da história, a série espanhola ganha continuação.

O clipe mostra o elenco da nova fase dançando e interagindo em um fundo preto. Samuel (Itzan Escamilla), Guzmán (Miguel Bernardeau), Ander (Arón Piper), Rebeca (Claudia Salas), Cayetana (Georgina Amorós) e Omar (Omar Ayuso) retornam para a quarta temporada.

"Eles vão virar tudo de cabeça para baixo", diz o teaser. Entre as novidades, já foram anunciadas quatro adições no elenco: o ator e modelo Manu Ríos, as atrizes novatas Carla Díaz e Martina Cariddi e o cantor Pol Granch.

Assista o teaser:

