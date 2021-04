'Mona Em Cena' inicia atividades on-line nesta segunda (12) em Manaus

A realização é do grupo Mona Coletiva das Artes | Foto: Divulgação

MANAUS – A ocupação “Mona Em Cena” chega, finalmente, à finalização. Dessa vez, o projeto cultural será realizado de forma virtual, para os moradores do bairro Redenção, na zona Centro-Oeste de Manaus, a partir desta segunda-feira (12), através do Instagram @monacoletiva.

A realização é do grupo Mona Coletiva das Artes. O grupo ocupa o Bairro da Redenção com intermédio da ONG Transformação, uma ONG que atua no bairro desde 2014, a fim de tentar melhorar a realidade local, com o viés da ecologia, das artes e da educação.

O projeto foi contemplado pelo Prêmio Manaus Conexões Culturais - Lei Aldir Blanc, com apoio da Prefeitura de Manaus.

Realização

O grupo Mona Coletiva das Artes nasceu em 2016, da união de artistas amazonenses independentes interessados em estabelecer contato com outras partes do Brasil e do mundo e se apoiarem em criações colaborativas.

O grupo Mona Coletiva das Artes nasceu em 2016 | Foto: Divulgação

É um coletivo de artistas formado por Beatriz Mascarenhas, Larissa Rufino, Leo Scant e Tainá Lima. Mona desenvolve projetos no Brasil, Portugal e França, além de ter criações próprias na cidade de Manaus.

Sobre a Ocupação Virtual

A Ocupação Mona Em Cena ocupou o Bairro da Redenção com oficinas e apresentações de teatro, circo, dança e música no mês de dezembro de 2020.

O projeto contemplou muitas crianças do bairro, artistas da cidade de Manaus e contratou serviços de moradores do próprio bairro, como alimentação, ornamentação, produção e fotografia.





Programação

Dia 12/04 (segunda)

Live sobre circo e comunidade com Jean Winder às 16h

Live sobre teatro e comunidade com Samanta Leite às 18h

Dia 13/04 (terça)

Live sobre música e comunidade com Strella às 16h

Live sobre dança e comunidade com Jamilly Freire às 18h

Dia 14/04 (quarta) – Apresentações de solos de dança

Lady Macbeth, de Demmy Ribeiro, às 16h

Meu Nome, de Geffiter Garcia, às 17h

De preto a afrodescendente – corpo urbano, de André Rolim, às 18h

Corpus Othóni, de Stefanya Lima, às 19h

Dia 15/04 (quinta)

Show com Lary Go & Strella às 19h

Batalha de MC’s (votação aberta durante o dia)

*Com informações da assessoria

Leia mais:

‘Teatro performático de Jorge Bandeira’ abre 14° Mostra do Amazonas

Coreógrafo Victor Maia e drag queen Velma Real participam de live