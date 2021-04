Projeto exalta história e trajetória artística de personalidades do AM

| Foto: Divulgação

Produtores culturais, diretores, dramaturgos, atrizes e atores com notória atuação na cena artística no estado do Amazonas compartilharão suas trajetórias culturais no projeto “Registros, Histórias e Narrativas sobre a Arte Amazonense – Cap. 2”.

Idealizado pela Associação ArtBrasil, o projeto compreende a uma programação de lives que resultará em uma série documental protagonizada por essas personalidades que têm suas carreiras diretamente associadas à história do movimento artístico-cultural do Amazonas.

As lives acontecerão nos dias 14, 15 e 16 de abril, a partir das 9h, no canal da Associação ArtBrasil no You Tube, disponível no link http://bit.ly/liveartbrasil e pelo facebook da associação pelo link https://www.facebook.com/AssociacaoArtBrasil.

A programação contará com a participação de: Márcio Souza (autor, romancista e diretor de teatro); Norma Araújo (jornalista, apresentadora, atriz e diretora teatro), Márcio Braz (ator, diretor e produtor e gestor cultural); Francy Junior (atriz, diretora de teatro e produtora cultural); Gerson Albano (comunicólogo e diretor de teatro);

Socorro Andrade (atriz, diretora de teatro e produtora cultural); João Fernandes (diretor de teatro, produtor e gestor cultural); Socorro Langbeck (jornalista, atriz, diretora de teatro e cineasta); Wagner Melo (ator, diretor de teatro e dramaturgo) e Ana Claudia Motta (atriz, diretora de teatro e produtora cultura), que também assina a direção geral do projeto.

Outras duas personalidades marcantes da história do movimento artístico-cultural amazonense farão uma participação especial no projeto: a atriz, diretora de teatro e produtora cultural, Ednelza Sahdo, e Nonato Nascimento, maquinista e coordenador técnico do Teatro Amazonas.

“Registros, Histórias e Narrativas sobre a Arte Amazonense – Cap. 2” dá continuidade à proposta de homenagear e registrar a importante contribuição de artistas, técnicos e gestores culturais para a manutenção, desenvolvimento e difusão das artes no estado do Amazonas.





Ana Cláudia Motta ressalta que todas os profissionais que integram o projeto contribuíram para a constituição de políticas públicas, fortalecimento do mercado cultural, manutenção, desenvolvimento, fomento e fruição dos bens artístico-culturais, formação de outros artistas e plateia e foram extremamente significantes na sua colaboração com a promoção da função social da arte.



“Apesar de uma vida inteira dedicada ao fazer artístico, à produção e democratização de bens culturais, estes artistas não tem nenhum registro oficial de sua importância que faça as futuras gerações entenderem o processo da arte na contemporaneidade como fruto das lutas, fazeres e saberes de outros e importantes personagens”, destacou a atriz e diretora do projeto.

“Registros, Histórias e Narrativas sobre a Arte Amazonense – Cap. 2” foi contemplado pelo edital Programa Cultura Criativa 2020 – Lei Aldir Blanc, lançado pelo Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SEC). Com 21 anos de carreira, o ator, diretor, produtor e gestor cultural, Márcio Braz, realizou o estudo bibliográfico de todos os participantes do projeto e também está entre os entrevistados da live. Segundo, Márcio, foi realizada uma pré-entrevista onde cada participante contou um pouco da sua história.

"São trajetórias muitos ricas e emocionantes. Durante essas pré-entrevistas, muitos artistas se emocionaram ao relembrarem diversas situações de suas carreiras. Fico muito feliz de fazer parte desse projeto, justamente porque a memória é uma coisa que a gente não consegue guardar muito, do ponto de vista documental, audiovisual. E um projeto como esse, que trabalha com o resgate da memória, que traz a tona essas experiências que estão guardadas apenas na cabeça dos entrevistados, nos ajuda a ter um sentido histórico muito importante, por isso estou feliz em fazer parte desse projeto", destacou Márcio Braz.





PROGRAMAÇÃO LIVES

Registros, Histórias e Narrativas sobre a Arte Amazonense”

YouTube: Associação ArtBrasil - http://bit.ly/liveartbrasil

Facebook: https://www.facebook.com/AssociacaoArtBrasil

Quarta-feira, dia 14/04

9h - Gerson Albano

10:30h – Francy Júnior

13h – João Fernandes

14:30h – Wagner Melo

Quinta-feira, dia 15/04

9h – Norma Araújo

10:30h - Socorro Langbeck

13h - Ana Cláudia Motta

14:30h – Márcio Braz

Sexta-feira, dia 16/04

9h – Socorro Andrade

10:30h – Márcio Souza

13h – Ednelza Sahdo

14:30h – Nonato Nascimento

