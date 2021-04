Teatro Amazonas faz concurso para escolher identidade visual

| Foto: Michael Dantas/SEC

Manaus - Em 2021, o Teatro Amazonas completa 125 anos e a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, por meio da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC), abre a programação de aniversário com o lançamento do concurso para criação da identidade visual em comemoração à data.

O edital está disponível para consulta pública entre os dias 12 e 14 de abril, no Portal da Cultura (cultura.am.gov.br) e nos sites da Agência Cultural (agenciacultural.org.br) e do Teatro Amazonas ( teatroamazonas.com.br ).

Segundo o secretário Marcos Apolo Muniz, a proposta vem para reforçar o sentimento de pertencimento dos amazonenses pelo maior patrimônio histórico do Estado, bem como transmitir a pluralidade das atividades artísticas e culturais difundidas pelo Teatro Amazonas

Ele explica que a identidade visual deve sintetizar valores que se traduzam em uma interpretação gráfica ou visualização estilizada e singular do equipamento cultural.

“O desejo de se marcar as comemorações dos 125 anos de atividade do Teatro Amazonas, celebrado em 31 de dezembro, vai ser por meio da criação de uma identidade visual que deve ser inspirada pela melhor caracterização do Teatro Amazonas, retratando sua relevância como patrimônio histórico, sua importância para o desenvolvimento, a promoção e a difusão das atividades artísticas e culturais no estado do Amazonas e na cidade de Manaus”, afirma o titular da pasta.

“A marca escolhida vai ser uma ferramenta de promoção e um item de souvenir do Teatro Amazonas”, acrescenta.

As sugestões da consulta pública devem ser enviadas para o e-mail [email protected]

Propostas

As inscrições poderão ser feitas somente on-line, por meio do link que será disponibilizado no site www.agenciacultural.org.br.

Poderão participar pessoas físicas e jurídicas, maiores de 18 anos, artistas locais, profissionais e/ou estudantes de artes, designer e publicidade.

O concurso vai ser realizado para pessoas naturais do Estado do Amazonas e cada proponente deve apresentar apenas uma proposta.

Apresentação

A identidade visual deve ser apresentada em formato PDF contendo os seguintes itens: capa (proposta de identidade visual comemorativa dos 125 do Teatro Amazonas e nome do proponente); objetivo (o que o proponente busca com esta apresentação); referências (quais outros projetos o proponente usou para se inspirar); painel semântico (moodboard com elementos visuais nortearam o desenvolvimento da proposta);

Paleta de cores (quais as cores escolhidas para a identidade visual e seus motivos e significados, mostrando as versões RGB, com código hexadecimal, e CMYK); formas (quais as formas escolhidas para a identidade visual e seus motivos e significados); fonte (qual fonte foi utilizada no projeto e por quê); assinaturas (vertical, horizontal e outras, se houver); versões de cores (colorida, monocromática com escala de cinza, negativa e positiva, para todas as assinaturas apresentadas anteriormente);

textura/pattern/padrão, aplicações (mockups de como a identidade visual desenvolvida pode ser aplicada nas redes sociais, banner, papel timbrado e souvenir); e o tamanho da apresentação não pode ultrapassar 15MB.

