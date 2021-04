Parintinense tece em 'Macramê' para criar verdadeiras obras de artes

Futuramente, o artista deseja fazer uma oficina com técnicas de macramê | Foto: Arquivo pessoal

PARINTINS (AM) - O caboclo parintinense é reconhecido no Amazonas por realizar grandes proezas, onde um objeto simples, pode tornar-se uma verdadeira obra de arte. Pensando nisso, o artista Waldir Santana decidiu unir o útil ao agradável e construiu itens de decoração por meio da tecedura, o macramê.

"As opções são variadas. É possível produzir tapetes, porta-garrafas, centro de mesas e luminárias, as que mais gosto. Uma obra de pequeno porte leva no máximo dois dias. A luminária leva uma semana e meia, principalmente quando varia da quantidade de nós utilizados. Tem o nó básico, o nó borboletinha, o zigue-zague, além de uma infinidade de técnicas. Depende muito do que está fazendo", disse.

Waldir Santana conta que a ideia surgiu durante a crise financeira causada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Com isso, o artista vem conseguindo driblar as dificuldades por meio da arte.

Com isso, o artista vem conseguindo driblar as dificuldades por meio da arte | Foto: Arquivo pessoal

“Eu aprendi a técnica da tecedura aos 15 anos com minha mãe. Tive que buscar no passado o que sabia fazer de melhor. Poderia construir cocar e adereços, mas o mercado é muito grande em Parintins e tinha muita gente fazendo. Aí me lembrei do macramê. Não foi fácil e não está sendo fácil. Por meio dessa arte consigo fazer umas peças e tirar um lucro”

Futuramente, o artista deseja fazer uma oficina com técnicas de macramê aos figurinistas do Boi Caprichoso. Já em 2022, caso aconteça o Festival de Parintins, ele vai realizar uma exposição com as obras.

Waldir Santana foi um dos artistas contemplados pela Lei Aldir Blanc, por meio do edital da Prefeitura de Parintins, com apoio do Governo Federal e do Governo do Amazonas.

Trajetória

Natural de Parintins, Waldir Santana iniciou a trajetória na confecção de artesanatos | Foto: Arquivo pessoal

Natural de Parintins, Waldir Santana iniciou a trajetória na confecção de artesanatos no próprio ateliê. Durante 30 anos, ele defendeu o item pajé pelo Boi Caprichoso, sendo reconhecido por introduzir novos elementos nas apresentações do Festival Folclórico de Parintins, como a utilização de pirotecnia e o aprimoramento da dança tribal.

Waldir Santana também é coreógrafo e figurinista, sendo responsável por grande parte das fantasias usadas na trajetória como pajé do bumbá azul e branco.

Ele deixou o cargo em 2016, mas continua com o Boi Caprichoso em outros setores da agremiação.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Casarão de Ideias completa 11 anos de contribuição na cultura do AM

Projeto amazonense leva a poesia além do papel; confira