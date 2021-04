Cantor Sândalo Melo lança novo single: ‘A vida não espera ninguém'

Mateus Lima já tinha “A vida não espera ninguém” desde 2016 | Foto: Divulgação

Manaus - “Levar esperança e um pouco de alegria às pessoas em meio a tudo o que estamos vivendo de ruim”. É o que deseja o cantor e compositor amazonense, Sândalo Melo com a música “A vida não espera ninguém”, lançada no YouTube.

Em parceria com o compositor Mateus Lima, natural do município de Autazes, no Amazonas, Melo fala sobre a produção e o significado da obra.

“Para todos os lados que eu olhava era dor, sofrimento e perdas. Eu precisava fazer alguma coisa para ajudar as pessoas a acreditarem em dias melhores, sonhos e na própria vida”

O artista explica que após uma viagem por 17 lugares diferentes pelo Brasil, retornou à Manaus com esse sentimento.

“Também perdi amigos próximos e decidi usar minha música em prol de pessoas que estavam sofrendo com depressão e até mesmo com os impactos da economia durante esta pandemia. Foi quando me enviaram a letra de Mateus. A partir daí acrescentei algumas linhas e transformei em música. Era exatamente o que eu sentia e pensava naquele momento depois de tudo que vi e vivi”

Mateus Lima já tinha “A vida não espera ninguém” desde 2016. “Gravei a voz em Manaus e mandei para a produção da gravadora Áudio Brasil Studio, sediado no Ceará, que é o estúdio em que estou trabalhando minhas obras”, explicou Melo.

O videoclipe, dirigido por Silas Paixão, reúne momentos e lugares que inspiram positividade em belos cenários da geografia brasileira, como Jericoacoara e o hotel Jeri, que apoia o projeto. O Sítio Bom Futuro, em Paricatuba, é a base das cenas do clipe.

“O objetivo é causar bons sentimentos nas pessoas, tirá-las do foco da tristeza e fazê-las pensar em recomeço, renovação. O passado já passou, o futuro é mistério e o presente é renovação. Precisamos dar as mãos para atravessar por esse momento porque a vida é passageira, ela não espera ninguém”, dispara Sândalo.

O registro audiovisual do novo single do cantor e compositor ainda traz uma homenagem a uma figura conhecida no Ceará. Nascido no Nordeste, Francisco Adamir de Lima foi um ser humano inspirador que, em breve, deve virar livro, segundo Melo. “É uma homenagem à família dele”.

“A vida não espera ninguém” também estará disponível em todas as plataformas digitais no próximo dia 12 de abril. Mais informações sobre o artista Sândalo Melo estão disponíveis nas redes sociais @sandalomelo.

