Espetáculo 'E Nós Que Amávamos Tanto a Revolução' é apresentado no AM

Manaus - Com direção de Felipe Maya Jatobá, elenco de Jorge Ribeiro, Nícolas Queiroz e Raiana Prestes; e dramaturgia de Ewerton Frederico o espetáculo “E Nós Que Amávamos Tanto a Revolução será apresentado nesta sexta-feira (16), às 19h, no canal do YouTube da Federação de Teatro do Amazonas (Fetam).

O debate ocorrerá na plataforma Zoom no domingo (18) às 14h. O link estará na bio do Instagram @fetam.teatro.

O melhor espetáculo será escolhido pelo júri popular e para escolher o espetáculo favorito, o público terá duas formas de votar:

Uma é curtir o vídeo que ficará por 24h no canal do YouTube. A outra é compartilhar no story uma foto em que esteja assistindo o espetáculo e mencionar o perfil da federação. Os três espetáculos escolhidos receberão um troféu e premiação em dinheiro.

A 14ª Mostra de Teatro do Amazonas acontece de 01 de abril a 01 de maio de 2021. Realização da Federação de Teatro do Amazonas. Apoio cultural do Governo do Amazonas, pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa por meio do Edital Cultura Criativa, Lei Aldir Blanc – Prêmio Feliciano Lana.

Sinopse

Após o falecimento da avó materna, Vlad e Stuart visitam a casa da fazenda em busca de fotografias do avô, mas acabam descobrindo um passado escondido da família.

Divididos por diferentes ideais de país, encontram uma casa em conflito e que guarda um grande segredo. Numa cidade engolida pelo vento, pelo tempo, embarcamos numa volta ao passado que revela muito mais do que podemos imaginar.

