Ator Leandro Lopes realiza performances artísticas em Iranduba

| Foto: Vitor Lima

Iranduba - “Nos Caminhos desse Rio: As Canções que habitam em mim”. Esse é o tema da performance do artista educador e performer do Arte e Comunidade e Coletivo Allegriah, Leandro Lopes, que estará em circulação no município de Iranduba no mês de abril.

As apresentações ocorrerão na sexta-feira (16), às 16h nas Ruínas de Paricatuba, e no sábado (17), às 16h30, na Escadaria da praia de Paricatuba e no dia domingo (18), às 16h30, na Praça dos Três Poderes, situada na avenida Rio Solimões, Tv. Jacari, 2, no Centro de Iranduba

O projeto é uma realização do Allegriah Grupo de Arte e Cultura. A proposta tem por objetivo proporcionar aos moradores residentes do município de Iranduba o acesso à arte.

Além das apresentações, na sexta-feira (16), às 14h, será realizada a oficina “Narração poética do Corpo” também em ambiente nas Ruínas de Paricatuba, ministrada pelo próprio performer, Leandro Lopes.

| Foto: Vitor Lima

A oficina busca o encontro da memória ancestral com a poética do corpo por meio da contação de história e a estética do oprimido do teatrólogo Augusto Boal. Com público reduzido.

Criação

“O processo de criação do trabalho artístico pedagógico 'Nos Caminhos desse Rio' no âmbito comunitário atua na forma de expressão, desenvolvimento, educação e cultura, apresenta nas cenas os caminhos trilhados a partir de estudos teóricos e práticas do teatro amazonense e ameríndio com as vivencias que pessoais da trajetória de vida e artística”, explica Leandro Lopes.

O projeto narra a história de um navegante que busca se encontrar em uma longa viagem pelo rio Amazonas e sai em sua jornada, conta os mistérios que encontrou em cada parada que dera. A poesia, o corpo, a voz e os contos caracterizam essa linda viagem pelos Rios Amazônicos.

| Foto: Vitor Lima

“Proporcionar que a arte chegue em diferentes municípios do Amazonas tem sido nosso alvo enquanto produtores de Arte, e a performance nos 'Nos Caminhos desse Rio' chega como divisor de águas para alcançarmos cada vez mais os espaços aonde a arte não tem chegado com frequência e como medida de segurança para evitar a proliferação do covid-19 será obrigatório o uso de máscara nos locais aonde acontecerão as apresentações e oficina, com distribuição de álcool em gel e máscara para quem não tiver e o cuidado para manter o distanciamento”, pontua a produtora Jackeline Monteiro.

Conhecimento e vivências

“É uma produção que não visa apenas experienciar artes nesses lugares distantes da mesma, mas uma troca de conhecimentos e vivências. Na co-direção da performance percebo o quanto que o artista pode mostrar as riquezas e mistérios da Amazônia através do corpo e voz para a comunidade que estará assistindo. Com as idas à comunidade conhecemos outras histórias, levamos conosco o carinho dos moradores fazendo jus a essa troca de conhecimentos. Cada paisagem em que enquadro a câmera e a escolha da cenografia para a realização da performance vejo o quanto estamos no caminho certo da performance “ relata o co-diretor Vitor Lima.

| Foto: Vitor Lima

Leandro Lopes assume a coordenação do projeto e a atuação. A sonoplastia é com o músico Stivisson Menezes, na direção a produtora e artista educadora, Jackeline Monteiro; nas mídias sociais, na codireção, Filmaker e Fotografia contamos com o trabalho de Vitor Lima; na produção o dançarino Samuel Oliveira, e como designer gráfico, Deivisson Melo.

O projeto conta com o apoio do Programa Cultura Criativa – 2020/Lei Aldir Blanc – Prêmio Encontro das Artes” do Governo Do Estado do Amazonas, com o apoio do Governo Federal – Ministério Do Turismo – Secretaria Especial Da Cultura, Fundo Nacional De Cultura, destinado ao município de Iranduba

