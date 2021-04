'Frevando em Manaus’: artistas lançam registro inédito de música

O instrumentista amazonense Abner Viana assina a produção musical | Foto: Divulgação

MANAUS - A genialidade do compositor Hermeto Pascoal se encontra com todo o magnetismo da capital amazonense na música “Frevando em Manaus”, que acaba de ganhar novo registro pelo grupo Abner Viana Ensemble.

O projeto deu origem a um single com novos arranjos e um videoclipe, que será lançado nesta sexta-feira (16), às 10h, no Youtube.

Reconhecido mundialmente por seu talento como multi-instrumentista, arranjador e improvisador, o alagoano Hermeto Pascoal compôs “Frevando em Manaus” na década de 1990, como uma homenagem à capital do Amazonas, embora ele próprio nunca tenha gravado a música.

Hermeto Pascoal entregou a partitura original de “Frevando em Manaus” | Foto: Divulgação

O instrumentista amazonense Abner Viana assina a produção musical com o novo arranjo, além da orquestração e adaptação da obra.

Entre os instrumentos da gravação estão: flautim, flauta, clarineta, saxofone alto, trompetes, trombones, vibrafone, guitarra, piano, contrabaixo elétrico, bateria e percussão, compondo uma orquestração menor que a formação de uma big band.

“É uma música difícil, não só do ponto de vista melódico e harmônico, mas do interpretativo também, porque está inserida dentro de uma estética musical fora do padrão tradicional de um frevo, apesar de que é ressaltado na música o andamento rápido e a linguagem do frevo tradicional. Escrever harmonias e arranjos da orquestração em pouco tempo foi realmente um desafio grande, mas chegamos a um resultado muito positivo musicalmente”, comenta Viana, admirador e estudioso da obra de Hermeto.

“Foram anos estudando a música dele, até cheguei a conhecê-lo por meio do saxofonista Vinícius Dorin, que tocou muitos anos com Hermeto Pascoal, e considero que isso teve um impacto profundo na hora de escrever o novo arranjo em apenas duas semanas”, completa.

Relevância

Em uma de suas passagens pela capital amazonense, Hermeto Pascoal entregou a partitura original de “Frevando em Manaus” a uma amiga em comum ao cantor e compositor Zeca Torres (Torrinho), um dos autores de “Porto de Lenha”, que a compartilhou com Abner Viana.

“Hermeto compôs um frevo que expressa a intensa movimentação que já havia em Manaus naquela época. É uma obra que demonstra o elo simbólico que autor criou durante suas andanças por Manaus. Sua simplicidade melódica retrata muito bem o dia a dia do cidadão comum”, acrescenta Viana.

A iniciativa foi contemplada no Prêmio Manaus de Conexões Culturais 2020 - Lei Aldir Blanc, com apoio da Prefeitura de Manaus e do Governo Federal, e envolveu diretamente cerca de 20 pessoas, entre músicos e equipe de produção.

Ficha técnica

Música

Composição: Hermeto Pascoal

Arranjo: Abner Viana/Célio Vulcão

Orquestração: Abner Viana

Gravação, mixagem e masterização: Jeferson Souza

Produção Musical: Abner Viana

Capa: Bárbara Annitza

Músicos

Cláudio Abrantes - Flauta/Flautim

Abner Viana - Clarinete/Saxofone Alto

Odirley Mozambite - 1° e 2° Trompetes

Salomão Verçoza - Trombone/Trombone Baixo

Rodrigo Andrade - Guitarra

Célio Vulcão - Piano/Escaleta

Sérvio Túlio - Contrabaixo Elétrico

Andrio Dias - Bateria/Vibrafone

Eliberto Barroncas - Percussão/Efeitos

Clipe

Direção de Imagens: Matheus Mota

Filmagem e edição: Gabriel Leão

Operador de drone: Newton Coelho (Said)

Bailarinos: Letícia Pinto e Wilham Santos

Maquiadora: Samantha Campos

Produção Executiva: Maria Lucy Rodrigues

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Manaus vai sediar debate sobre centenário da Semana de Arte Moderna

Cantor Sândalo Melo lança novo single: ‘A vida não espera ninguém'