Artistas levam 'Experiência Flutuante – MusiCircus' ao interior do AM

PRESIDENTE FIGUEIREDO (AM) - A cidade de Presidente Figueiredo, localizada a 107 quilômetros de Manaus, receberá nos dias 23 e 24 de abril, a “Experiência Flutuante – MusiCircus”, uma performance apresentada pelos artistas circenses Jean Winder e José Arenas, acompanhados pela musicista Taiara Guedes, que propõem um passeio poético entre dois universos: a acrobacia e a música.

Proposto para os artistas da cidade, a atividade cultural acontecerá na Praça da Juventude, a partir das 19h30, seguindo todos os protocolos de segurança sanitária exigidos para a execução do projeto.

A performance “Experiência Flutuante – MusiCircus” transita pela frequência musical e desafia a gravidade, através da técnica e da suavidade desta experiência cênica, onde o circense Jean Winder presenteia o público com demonstrações de “parada de mãos”, acrobacia que mistura equilíbrio e força.

Já a musicista Taiara Guedes guia o enredo da performance com um repertório musical ilustrado pelo som do violino e base instrumental rica em sonoridades.

Experiência Flutuante terá duração de 30 minutos, contando com trilha sonora autoral, acrobacias com alto nível técnico e uma elaborada composição de duas linguagens artísticas: a música e a expressão corporal, que se completam em uma performance cênica.

Jean Winder fala sobre esta apresentação que promoverá um importante intercâmbio cultural e de conhecimentos em Presidente Figueiredo, uma cidade que transborda cultura e arte.

"A performance 'Experiência Flutuante – MusiCircus' propõe um jogo que enfatiza as relações entre os elementos que sustentam e dão vida à arte circense e a música. Como por exemplo a gravidade, o tempo, a velocidade, a memória e as emoções”, afirma o artista.

A titular da Secretaria Municipal de Cultura e Eventos de Presidente Figueiredo, Ieda Nicacio, fala sobre a importância do projeto para o município e para os artistas locais.

“Vivemos este complicado momento de pandemia, mas seguindo todas as medidas de segurança, ter este momento de promoção do acesso à cultura e impulsionar a integração entre artistas sempre é importante e necessário”, explica a Secretária Ieda Nicacio.

O projeto com produção cultural e executiva de Jean Winder e Taiara Guedes, foi contemplado no Edital Programa Cultura Criativa 2020/ Lei Aldir Blanc, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, na Modalidade shows e espetáculos artísticos.

