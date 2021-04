Karine Aguiar leva o Amazonas para o Earth Day da Itália

O projeto é uma colaboração entre a cantora amazonense e o maestro italiano Antonio Giacometti | Foto: Divulgação

MANAUS - Todo dia 22 de abril, é celebrado mundialmente o Dia da Terra, e comemorações acontecem em diversos através do evento “Earth Day: One People, One Planet”. Na próxima quinta-feira (22), a amazonense Karine Aguiar estreia na programação italiana do evento através do portal www.raiplay.it, das 7h30 às 20h30, no horário italiano.

A cantora apresenta o mais recente single “Pérola Azulada”, composição de Zé Miguel e Joãozinho Gomes, com arranjo para orquestra e small jazz ensemble do maestro italiano Antonio Giacometti.

O vídeo foi filmado em dezembro de 2019, durante a gravação do primeiro DVD “Jungle Jazz: uma sinfonia amazônica”, com financiamento do Prêmio Conexões Culturais da Manauscult e apoio do Governo do Estado do Amazonas.

O projeto é uma colaboração entre a cantora amazonense e o maestro italiano Antonio Giacometti, que escreveu todo arranjo orquestral.

Da gravação de Pérola Azulada, participaram a Orquestra Experimental da Amazonas Filarmônica sob regência do maestro Marcelo de Jesus e o small jazz ensemble formado pelos músicos amazonenses Anderson Farias (piano), Hudson Alves (baixo acústico), Marcelo Figueiredo (violão) e Ygor Saunier (bateria).

A direção de fotografia do vídeo é do cineasta amazonense Henrique Michiles.

Pérola Azulada é uma canção icônica do repertório amazônico, consagrada pela interpretação do cantor quilombola Zé Miguel (Amapá), cedida gentilmente para ganhar uma versão orquestral na voz de Karine no primeiro DVD.

A obra é uma verdadeira declaração de amor à Mãe Terra e um chamado para ressignificar a existência humana e as relações com a natureza. Por esta mensagem potente, a obra foi selecionada para estrear na programação musical do evento.

Earth Day

Uma maratona de apresentações artísticas e ações educativas sobre o meio ambiente, o Earth Day é considerado o maior evento do mundo dentro desta temática e envolve um público de cerca de um bilhão de pessoas por ano.

Criado em 1970, o evento já está na 51ª edição. A maratona de 2020 contou com o engajamento de 100 milhões de pessoas em 183 países.

Em dose dupla

Além de Pérola Azulada, Karine Aguiar também estreia no Earth Day como uma das convidadas da banda italiana Gen Rosso no single A joy reborn, lançado mundialmente em dezembro de 2020.

O Gen Rosso é uma banda com mais de 50 anos de história, levando mensagens de paz e fraternidade a mais de 180 países do mundo através da música e outras linguagens artísticas como a dança e o teatro musical.

*Com informações da assessoria

