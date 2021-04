Grafite em comunidades ribeirinhas: artistas criam mural caboclo no AM

A intervenção artística é a segunda fase do projeto Arte Ribeira | Foto: Divulgação

PARINTINS (AM) - Nas margens do lago do Zé Açú, região rural do município de Parintins (AM), a casa do vigilante Emanuel Muniz, de 63 anos, ganhou nesta quinta-feira, (15) os traços, a alegria das cores, o colorido e a marca dos "Curumiz" , codinome dos artistas Alziney Pereira e Kemerson Freitas.

Eles idealizaram a cultura da banana, que durante muitos anos foi a principal atividade econômica da região que integra o projeto de assentamento da Gleba de Vila Amazônia. Além disso, deixaram a representatividade feminina na obra estampando o rosto de uma criança da localidade.

"Eles fazem um trabalho maravilhoso e encantador. Com esse dom, eles incentivam os jovens de nossa comunidade, pois é arte que une o povo", comentou Emanuel Muniz ao ver os primeiros traços ganharem cores na parede da casa de madeira.

A intervenção artística é a segunda fase do projeto Arte Ribeira que visa levar arte urbana para comunidades localizadas no meio da floresta amazônica.



O líder comunitário Alberto de Souza Bruce, de 53 anos, acompanhou o trabalho e ressaltou a importância da presença dos jovens artistas no Zé Açú.

"Essa intervenção é uma abertura para que os meninos daqui aprendam um pouco desse trabalho. O Kemerson e o Alziney nos dão uma oportunidade de intercâmbio e são referências para os nossos jovens", assegurou.

Mural Caboclo

Durante dois dias (quarta e quinta-feira, 14 e 15 de abril) os grafiteiros transformaram a parede da casa do vigilante Emanuel Muniz em um mural caboclo.

O quadro de 6 por 3 metros na parede construída em madeira recebeu a base de tinta semi brilho e colorida com tinta óleo por meio de spray aerossol. Uma menina anônima da localidade foi representada na pintura com cachos de banana reafirmando a força econômica dos agricultores da região.

"A gente brinca com a questão imagética. Procuramos fugir do que os outros já faziam. Enquanto muitos romantizam o caboclo, nós o fazemos como ele é", afirma Alziney Pereira.

A dupla de grafiteiros faz história ao ser pioneira em levar graffiti para as comunidades em torno do Rio Amazonas. Eles sempre sonharam em levar as intervenções artísticas para o meio da floresta.

"Estamos sempre querendo inovar e trazer o nosso trabalho para as comunidades ribeirinhas é muito satisfatório", assegura Kemerson Farias após concluir a obra na margem do lago do Zé Açu.

O projeto Arte Ribeira é uma nova modalidade do graffiti conceituada a partir dos "Curumiz" baseada na ideia do "Street Art" nas comunidades ribeirinhas. O trabalho deve atingir três comunidades rurais durante o desenvolvimento do projeto. Já foram contempladas as comunidades de Vila Amazônia e Nossa Senhora do Bom Socorro do Zé Açú.

